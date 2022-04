Nuova veste grafica e più contenuti, restyling per orogastronomico.it

Orogastronomico.it si rifà il look e torna online con una nuova veste grafica. Un cambiamento che, scrive la direttrice Federica Terrana, nasce dall’esigenza di dare ai nostri lettori un giornale più fruibile, più bello e soprattutto più ricco di contenuti. Il nuovo “vestito” di orogastronomico.it consente una lettura più chiara, ordinata ed attenta. Con testi più leggibili, approfondimenti e tante curiosità legate al mondo del cibo. Maggiore importanza alle immagini. Curatore del restyling grafico è stato lo studio DaBaComunicazione guidato da Dario Barà. “Accanto ad una maggiore chiarezza e facilità di lettura – afferma Terrana – abbiamo inteso mettere ordine tra le varie sezioni del giornale evidenziando notizie ed eventi, ricette sempre più golose, posti consigliati dove mangiare e vivere un’esperienza enogastronomica a 360 gradi”.

Inoltre, riflettori accesi sul mondo del buon bere con le nostre rubriche: “Wine&Beer” e “Cocktail”. New entry: “Che pizza”, la nostra finestra sulla pizza. Chef e lettori sono i protagonisti delle ricette ricche di consigli pratici e originali. Chiunque, infatti, può inviare la propria ricetta, con in allegato una foto del piatto realizzata in doppio formato (verticale e orizzontale), all’indirizzo mail redazione.orogastronomico@gmail.com. Inoltre, potete seguire orogastronomico.it anche su Facebook, Instagram e Tik Tok.

Orogastronomio.it è il luogo virtuale dove il piacere di stare insieme e il buon cibo si incontrano creando contenuti felici, sani, curiosi e golosi. Il giornale di informazione enogastronomica si occupa delle tematiche attinenti al cibo di qualità e al buon bere, per promuovere una cultura dell’alimentazione a tutto tondo sana ed equilibrata. La testata giornalistica, infatti, considera il cibo non solo come fonte di sostentamento, ma anche quale strumento di tradizione, ricerca e innovazione. La rivista promuove la ristorazione italiana, ponendo maggiore attenzione sulla Sicilia.

Il magazine online è anche una guida per le scelte dei luoghi dove potere gustare del buon cibo, per l’acquisto e le novità in materia di alimentazione. Ma anche un mezzo dal quale attingere una corretta informazione sulla cultura gastronomica e informazione alimentare. Sempre in continuo aggiornamento. Orogastronomico.it, infine, ha una sezione dedicata alla consulenza alle aziende, ristoranti, chef, attività commerciali legate al mondo del Food&Beverage. La squadra è composta da professionisti con una forte base teorica e pratiche delle più moderne tecniche di marketing e comunicazione, come i social media, frutto delle numerose esperienze di consulenza con i clienti del settore. Realizziamo su misura siti web professionali in partnership con DaBaComunicazione. Lavoriamo ogni giorno con impegno e passione per costruire al loro fianco delle storie di successo. Ci prendiamo cura del loro obiettivo, facendolo diventare nostro, creando valore.