Organi umani veri ma "plastinati" per studiare scienze: il Duca degli Abruzzi è la prima scuola in Italia

Sei organi "plastinati" per l’implementazione della didattica delle scienze. E quello che sarà presentato mercoledì (6 dicembre) alle ore 12 nell'aula Castelli della scuola superiore Duca degli Abruzzi Libero Grassi.

Grazie alla collaborazione con l’università spagnola di Murcia e con l’azienda Discover-In, leader nello studio e nella applicazione della tecnica di plastinazione (entrambe partner in un progetto finanziato dalla Unione europea) l’istituto Duca degli Abruzzi Libero Grassi sarà la prima scuola in Italia a poter fruire di organi veri per lo studio delle scienze.

La tecnica della plastinazione, inventata e brevettata dall'anatomopatologo tedesco Gunther von Hagens, permette la conservazione degli organi animali tramite la sostituzione dei liquidi con polimeri di silicone.

Il progetto Organ Kits for Stem, coordinato dalla Università di Murcia si propone di promuovere l’insegnamento delle discipline scientifiche attraverso l’uso di metodi innovativi per l’istruzione secondaria. Gli organi in dotazione alla scuola, arrivati dalla Spagna sono relativi all’apparato riproduttivo, cardiocircolatorio, respiratorio, motorio, cerebrale e digerente.