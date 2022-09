VIDEO | Poste, allo sportello Marzia e Salvo accolgono i clienti non udenti con la lingua dei segni

In occasione della giornata internazionale due operatori dell'ufficio postale di via Ausonia non udenti hanno inviato un videomessaggio per accendere i riflettori sulla tutela delle diversità linguistiche e culturali. I due addetti riescono a ricevere tutta la clientela grazie a uno servizio dedicato, l’unico di questo tipo in Sicilia: "Azzeriamo le distanze"