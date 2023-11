Online il podcast "Egoriferiti": il primo intervistato è lo youtuber Gioacchino Gargano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il primo podcast audio e video autoprodotto in Sicilia, capace di esaltare il proprio Io e allo stesso tempo scoprirne i limiti, al punto di arrabbiarsi o arrivare a piangere per la commozione o il riconoscimento di un personale senso di fallimento. Tocca le corde nascoste dell’emozione più profonda “Egoriferiti”, la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere, disponibile in streaming in versione audio-video nelle principali piattaforme streaming, tutti i giovedì alle 21.

Registrato a Palermo all’interno del locale di dischi Pablo bio e vinili, in un set dalle atmosfere vintage, “Egoriferiti” è un percorso nel passato – partendo dai propri traumi personali – nel presente e nel futuro dell’ospite, cercando di scoprire le sue reazioni, esplorandone la capacità di sapere regalare confessioni alla dualità della coscienza, ma anche di saperla ascoltare. Primo ospite di “Egoriferiti” è lo YouTuber da quasi 55 mila follower Gioacchino Gargano. Un performer nato e cresciuto tra i quartieri Romagnolo, Sperone e Brancaccio di Palermo, che partendo dalla Rete ha saputo rendersi un “numero uno” in tanti campi, dominando, nel capoluogo siciliano, il mercato dei dj e delle feste private e pubbliche, dove è diventato un leader indiscusso sul fronte dell’intrattenimento popolare, dando lavoro a centinaia di persone.

Nel dialogo emergono così allo stesso tempo l’odio di Gioacchino per il mondo della scuola – con un appello critico al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sullo stato dell’insegnamento oggi in Italia – ma allo stesso tempo i trucchi necessari per essere capace di “dominare” il mito dell’algoritmo della Rete per ricevere più click possibili da tutto il mondo, ma anche semplicemente per essere ben voluto tra la gente comune che incontriamo ogni giorno per strada. Non manca la confessione di Gargano di non essersi vaccinato contro il Covid «per motivi politici», specificando di non essere un No Vax. Al tutto si aggiunge la scelta di volere essere famoso a ogni costo «in un mondo dove troppi adulti fanno la morale».

"L’obiettivo del podcast – spiegano Giuseppe Cardinale e Vassily Sortino - è raccontare persone e personaggi conosciuti, ma allo stesso tempo fuori dai circuiti mainstream tradizionali, su cui puntiamo per raccontare una società che c’è e che verrà. Presente nelle nostre vite e fuori dai grandi circuiti mediatici e intellettuali che puntano i loro fari sempre sulle stesse persone o le stesse lobby di opinionisti, finché non muoiono. C’è un mondo più grande e diversificato di quello che ci viene raccontato, fatto di voci e pareri nuovi. Che possono piacerci o no, ma che esistono. È tempo di documentarlo e farne magari elemento di cronaca o di storia per il futuro» Ultima considerazione tecnica: per chi volesse guardarlo in video, le riprese di “Egoriferiti” mantengono un piccolo omaggio allo storico programma televisivo Rai “Mixer” di Giovanni Minoli, con una doppia visuale dell’intervistato. Tra queste quindi, una che indugia sul primo piano del viso, per non perderne le espressioni più sincere. Il podcast “Egoriferiti” sarà disponibile ogni giovedì alle 21 su Spotify e YouTube.

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/7atLuAeUmSU4Lcu8NOH5Fh?si=iGu2TOm6SmeatVrkLtoxGw

YOUTUBE: https://youtu.be/ZLtgVSRkFj0