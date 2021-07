Online "Le idee rimangono", la canzone con video ambientato dentro l'ufficio scorte di Palermo dai Taligale'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una canzone contro un mondo che ha smesso di stupirsi per il dolore e che deve tornare a osservare le cose semplici, abbandonando gli schermi degli smartphone. La caserma Lungaro di Palermo, sede del reparto scorte della Polizia, è il set principale di “Le idee rimangono” il nuovo videoclip della band siciliana Taligalé, disponibile da oggi su YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=oV_JthVfAXs Una canzone dai suoni pop, che vuole avere un fine didascalico. Sonorità complete che raccontano la storia di una delle tante scorte della città, impegnata a lavorare nella protezione di una persona, che dopo una giornata di stressante lavoro si ritrova, come una squadra, a essere felice perché un’altra giornata è passata nel nome del dovere e senza paura. “Le idee rimangono” è stata in notevole parte girato all’interno della caserma Lungaro, dopo l’ok del Ministero degli Interni e la collaborazione della Questura di Palermo. I Taligalè sono: Corrado Nitto alle tastiere, Giulio Lembo al basso Toni Ribaudo alla chitarra, Vincenzo Castello alla batteria, Maria Ilenia Castello e claudio Fiscelli alle voci, Lorenzo Piraino alla chitarra.