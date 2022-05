Online "Il fuoco e l'aria": il nuovo brano dei Jack & The Starighters

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sentimento che si crea durante il primo incontro tra due innamorati. Basta questo a riassumere “Il fuoco e l’aria”, il nuovo singolo della band siciliana Jack & the Starlighters, disponibile online da oggi in più di 150 piattaforme musicali, accompagnato dalla copertina di Manuela Di Pisa, autrice delle cover dei dischi per La rappresentante di lista. Il testo parla del déjà vu, inteso come la strana sensazione di conoscere il tuo partner da sempre e per sempre.

“Il fuoco e l’aria”, scritto da Nancy Ferraro e Gioacchino Cottone, è stato arrangiato dai Jack & The Starlighters con i Radioflores. Prossimamente uscirà anche il video del brano, girato a Palermo. “Il fuoco e l’aria” rientra nel progetto di comunicazione musicale continuativa che i Jack & The Starlighters hanno deciso di intraprendere periodicamente, con nuovi progetti fatti di singoli brani accompagnati da videoclip.

SPOTIFY: https://open.spotify.com/album/0KAXSk6rXlqqZiQksGreoJ?si=PHaINJoISg-GltgkPF6zBw

APPLE MUSIC: https://itunes.apple.com/album/id1619470457?ls=1&app=itunes

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=rTTVkQr5yGw