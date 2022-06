On line "Floating sauna": il nuovo brano di Valeria Corso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sicilia chiama Norvegia, in nome di un fattore comune: il calore. Che può essere espresso con i sentimenti, il clima o più semplicemente un bagno a vapore. Questa è l’essenza di “Floating Sauna”, il nuovo singolo della cantante siciliana Valeria Corso disponibile online da oggi su Spotify. Il brano è una festa divertente, sexy ed energica, dove testi evocano la necessità di unire due culture diverse accomunate dal calore. “Floating Sauna”, ovvero “sauna galleggiante”, è una delle tendenze più in voga e di moda tra i giovani in Norvegia. Ci si scalda per 20 minuti in una lussuosissima sauna, per poi immergersi in acque fredde o ghiacciate in luoghi mozzafiato. Ispirata dalla cultura del Kos Norvegese, Valeria ha scritto così “Floating Sauna” inserendo parole italiane all’interno di un testo melodico-rappato: come “famiglia”, “argilla” e molte altre.

Si invitano così gli ascoltatori a partecipare alla sua festa in una floating sauna, dove il caldo vapore, in contrasto alle gelide acque norvegesi, suscita sensazioni euforiche ad un passo dal Nirvana. SPOTIFY: https://open.spotify.com/track/1KrEOCTPGSk49Z1dZStt7X?si=b36d8116f47f4d6c

Proprio su Spotify il brano è entrato all’istante in nove playlist di “New Music Friday”, la classifica delle hit con tutte le novità musicali. Tra queste: Italia, Francia, Indonesia, Korea del sud, Malaysia, Filippine, Singapore, Vietnam e Thailandia. MINIBIOGRAFIA – Cantante pop siciliana, Valeria Corso all'età di soli 5 anni ha iniziato il suo percorso musicale prendendo lezioni di pianoforte. Insieme alla passione per la danza classica e moderna, il canto è stato il suo primo vero amore. Dai 13 ai 18 anni ha preso lezioni di canto Jazz presso il Brass Group di Palermo, Palermo Jazz e Kandinskij, con insegnanti di spessore, come: Anita Vitale, Lucy Garcia, Flora Faja, Florinda Piticchio. Nel Settembre 2015 ha intrapreso i suoi studi, vincendo una scholarship al Berklee College of Music di Boston, dichiarando double major in “Contemporary Writing & Production” e “Performance”.

Laureata con Summa Cum Laude nel Dicembre 2018, Valeria è volata a New York City per lavorare come ingegnere del suono e compositrice per Pulse Music, Inc. Simultaneamente, cantava per la stimata band di Boston conosciuta come “K2-Kahootz Entertainment”. La pandemia COVID-19 non è stata un problema per Valeria, che ha continuato a lavorare come insegnante di canto per studenti sia Americani che Italiani via Skype, per poi, nel Settembre 2021, approdare in Norvegia, conseguendo una specializzazione presso la prestigiosa LIMPI (Lillehammer Institute of Music Production & Industries). Durante il suo percorso scolastico, Valeria ha vinto una borsa di studio per un exchange program a Los Angeles presso l’accademia sorella LAAMP (Los Angeles Academy for Artists and Music Production). Nell’arco della sua carriera, Valeria ha avuto l’opportunitá di lavorare con personaggi importanti come: Bon Jovi, Keith Urban, Lido, Stargate, Kiesza, Julie Bergan, Dagny, Sarah Hudson, Emily Warren, Axident, Seeb e molti altri.