il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar: "Oncorete sharing & innovation system - Sicilia", organizzato da motore sanità. Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare l’alleanza contro il cancro e favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: - Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO “Papardo”, Messina - Coordinatore Rete Oncologica Siciliana - Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli - Nicolò Borsellino, Direttore UOC Oncologia Medica presso Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo - Fabio Cartabellotta, Direttore Unità Operativa Medicina Interna Ospedale Buccheri La Ferla Palermo - Giuseppe Casablanca, Direttore Chirurgia Toracica Presidio Ospedaliero Papardo, Messina - Francesca Catalano, Direttore Unità di Senologia Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Giovanni De Luca, Dirigente Responsabile Appropriatezza e Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali Regione Sicilia - Elda Ferrante, Psiconcologo Componente Comitato Andos Onlus, Catania - Francesco Ferraù, Medico Oncologo UOC Oncologia Ospedale “S. Vincenzo”, ASP Messina - Dario Giuffrida, Direttore dell’Oncologia dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande, Catania - Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO - Vicepresidente AIMaC - Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente VI Commissione Salute Regione Siciliana - Ettore Mautone, Giornalista scientifico - Stefano Pergolizzi, Ordinario di Radioterapia Università di Messina. Direttore UOC di Radioterapia Oncologica, AOU Policlinico "G.Martino" di Messina - Carmelo Pullara, Vicepresidente VI Commissione Salute Regione Siciliana - Antonio Russo, Direttore UOC Oncologia Medica AOU Policlinico Giaccone Palermo - Alessandra Santoro, Dirigente Unità Operativa di Ematologia ad Indirizzo Oncologico, AO ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo - Carmela Elita Schillaci, Direttore ILHM Center Dipartimento Economia e Commercio Università di Catania - Paolo Scollo, Direttore Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR