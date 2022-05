Osm Kids, successo alla scuola Sciascia per l'evento contro la lotta a bullismo

Anna, Doriana, Elisabetta e Nadia ieri hanno incontrato 62 bambini suddivisi in 4 classi di quinta elementare dell'istituto comprensivo Leonardo Sciascia per l'evento Osm Kids, il progetto ideato da Paolo Ruggeri e da Osm per preparare i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie ai principi del successo e della motivazione.

"Abbiamo fatto un viaggio attraverso le emozioni - si legge in una nota - perché Osm kids è la voce amorevole di un genitore che guida il bambino su come non aver paura del bullo, abbiamo lavorato sull'importanza di avere dei sogni e di impegnarsi per raggiungerli vivendo una vita felice anche se vivi in un quartiere dove sognare diventa quasi impossibile. Oggi Osm Kids, insieme agli sponsor, ha voluto donare il loro tempo a questi bambini, anche se solo per oggi ma sono certi che una luce oggi è stata accesa nei loro cuori. Nessuno - conclude - ha il diritto di fare il prepotente con un bambino, solo così possono essere felici".

Tre aziende hanno adottato le classi: Sammontana, che ha donato ai bambini i gelati a fine evento, Galati che si è occupata del servizio e Mida farma che ha omaggiato alle 4 classi di 5° elementare le copie dei libri della collana Osm Kids. "Se a un bambino delle scuole elementari - dicono gli organizzatori - vengono insegnati, già in tenera età, i fondamenti del successo (come si genera il denaro, gli elementi importanti nelle relazioni, come affrontare le persone ostiche, come comunicare con successo) egli, crescendo, diventerà un adulto felice. Ricevendo queste informazioni tanto fondamentali a una tenera età sarà come se venisse inoculato rispetto alla miriade di false informazioni e critiche (sull'aspetto, sulla sua capacità di studio, sulle sue abilità) che riceverà negli anni a venire".