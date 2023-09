"Italiani", anche Rai Storia racconta padre Puglisi a 30 anni dall'omicidio

Palermo, sera del 15 settembre 1993: padre Pino Puglisi - parroco del quartiere Brancaccio dove è nato - è appena sceso dall’auto e sta per rientrare a casa, in piazzale Anita Garibaldi. Qualcuno gli spara alla nuca. Un’esecuzione mafiosa per l’uomo che più volte, pubblicamente, ha sfidato Cosa nostra e si è battuto per dare futuro e speranza ai giovani. Trent'anni dopo, Rai Cultura ricorda il suo coraggio e la sua testimonianza.

Nel trentesimo anniversario dell'omicidio, lo speciale di Antonia Pillosio andrà in onda venerdì 15 settembre alle 23.40 su Rai Storia per il ciclo "Italiani", con un’introduzione di Paolo Mieli. Lo speciale racconta la vita e l’impegno di don Puglisi attraverso le immagini delle Teche Rai e le testimonianze di quanti lo hanno conosciuto. Hanno collaborato l’Archivio Giuseppe Puglisi della Diocesi di Palermo, l’Archivio Centro Accoglienza “Padre Nostro” e l’Archivio Tgs.