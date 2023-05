Omicidio a Cefalù, tornano le indagini di Iachino Bavetta: il libro di Dario La Rosa

Una morte sospetta e le indagini che scattano. A seguire la pista ci sono i due giornalisti di satira Iachìno Bavetta e Gerlando Guarrasi, che accettano un incarico di agenzia privata di investigazioni per scoprire cosa si cela dietro il decesso di un dirigente comunale. Le tracce conducono tra le meraviglie della città normanna di Cefalù, la location scelta da Dario La Rosa per il suo nuovo romanzo giallo della serie che gli è valsa la finale all’Amazon Storyteller 2022.

Dallo splendido lungomare, alla vista mozzafiato della Rocca, dai vicoli fioriti sino alle pietanze più gustose, Cefalù è la vera protagonista delle storie che il giornalista palermitano tesse da qualche anno intorno ai luoghi più suggestivi di Sicilia.

Il volume è disponibile in esclusiva su Amazon, in versione digitale e cartacea a questo link. “Di Cefalù ti innamori a prima vista – afferma l’autore – ma è scoprendone gli angoli più nascosti che entri al cuore di questo luogo. Un posto in cui Iachìno Bavetta, non solo tira le fila di un’indagine poliziesca ma riesce a rimettere in sesto anche alcuni aspetti dell’animo dei protagonisti di questa serie di gialli”.

La trama

Cefalù e le sue meraviglie sono lo sfondo del giallo hard boiled che vede come protagonisti gli investigatori amatoriali Iachìno Bavetta e Gerlando Guarrasi. I due, spinti dai casi già risolti in passato, si trovano a immaginare di fondare una fantomatica agenzia di investigazioni, dopo la richiesta di un'indagine da compiere in segreto nella cittadina normanna. Il caso, però, si rivelerà più intricato di quanto appare all'inizio e i due giornalisti di satira faticheranno sino alla fine per scovare la verità.

Lo strillo e l'autore

"Avete voglia di un giallo? Iachìno Bavetta c'è. Avete voglia di un libro scorrevole, a tratti ironico? Iachìno Bavetta c'è. Avete voglia di un pezzo di Sicilia, caldo e avvolgente, che manifesta le sue bellezze tanto quanto le sue incongruenze e le sue asperità? Bene, Iachìno Bavetta c'è". Caterina Damiano, giornalista

Dario La Rosa (Palermo, 1980) è giornalista professionista. Con la serie dell’investigatore Iachìno Bavetta è stato finalista al premio Amazon Storyteller 2022. Sempre nel 2022 il noir “Devo chiederti scusa” ha ricevuto la menzione fra gli inediti al Festival Giallo Garda.