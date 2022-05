Si classificano terzi alle olimpiadi nazionali di statistica: studenti palermitani premiati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un team di studenti si è classificato terzo, a livello nazionale, alle olimpiadi di statistica organizzate dall'Istat. Ieri la premiazione all'Educandato Maria Adelaide. I ragazzi hanno analizzato i dati della mobilità dolce con particolare riferimento all'uso dei monopattini in città e hanno ricevuto anche un attestato di bravura dai referenti del corso di laurea di scienze statistiche dell'Università di Palermo.

Presente anche l'assessore Catania che ha portato i saluti dell'amministrazione. Oltre ai doverosi complimenti per il team, supportati dalla Prof.sa Gabriella Vaglica, l'auspicio che questo risultato possa essere anche da stimolo per i giovani per una maggiore consapevolezza dei benefici di una mobilità sostenibile.