Olimpiadi di cucina, tutto pronto per Stoccarda: il tavolo palermitano ispirato alle quattro stagioni 

Fervono i preparativi fra gli chef del Culinary team Palermo, in vista delle ormai vicine Olimpiadi di cucina. Dal 2 al 7 febbraio 2024, infatti, si terranno a Stoccarda le prestigiose olimpiadi culinarie IKA, dove chef e federazioni provenienti da tutto il mondo si riuniranno e competeranno per aggiudicarsi il podio. L’evento, organizzato dall’associazione tedesca cuochi (VKD) si svolge ogni 4 anni dal 1900: questa 26esima edizione proporrà diverse sfide tra numerose categorie: nazionali, team Junior, regionali, Community Catering e gare individuali. Da Palermo si muoveranno venti cuochi dell’Associazione Cuochi e Pasticceri Palermo, allenati dal Team manager Chef Giacomo Perna e capitanati da Mario Fiasconaro, Pastry chef del gruppo. La gara consiste nell’ideazione e realizzazione di un tavolo freddo con tante preparazioni da sottoporre all’attenzione dei giudici internazionali. Fra queste ci saranno 3 antipasti di cui uno vegano, 4 finger food (2 caldi e 2 freddi di cui uno vegano), un piatto festivo, un menù gastronomico da 5 portate, 4 friandises e 4 dessert al piatto. A dare qualche anticipazione sulle caratteristiche del tavolo e sulla progettazione dei piatti è Mario Fiasconaro, Capitano della squadra: “Per questa competizione – spiega – ci siamo ispirati alle quattro stagioni dell’anno. I piatti avranno come filo conduttore la presenza di colori, odori e sapori che ricorderanno le varie sfumature dell’Inverno, Primavera, Estate e Autunno. E, fra l’altro, saranno proprio questi i nomi dei quattro dessert”. La progettazione dei piatti, inoltre, guarda alla tradizione e alla sostenibilità nell’uso degli alimenti: “Non possiamo non guardare alle esigenze della cucina moderna – spiega lo Chef Giacomo Perna, Team Manager -. Pertanto, altro importante denominatore comune dei nostri piatti sarà la loro caratteristica appartenenza alla dieta mediterranea”.

Presente alle competizioni anche il Pastry chef Giuseppe Molinaro che parteciperà come singolo al concorso per le Piece in zucchero. “Siamo onorati di partecipare a questa nuova edizione delle Olimpiadi – dice il Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo Mario Puccio -, la prima da quando sono presidente dell’Associazione. Faccio pertanto un grande in bocca al lupo al team palermitano e al Maestro Giuseppe Giuliano che farà parte della giuria internazionale delle Olimpiadi. Ogni volta è un’emozione forte e impagabile e, a prescindere dal risultato, sempre fortemente formativa per tutto il gruppo”. La formazione del team palermitano: Giacomo Perna, Mario Fiasconaro, Bartolo Basile, Anna Scuderi, Giovanni Vernengo, Salvatore Cambuca, Antonio Bonomo, Giuseppe Bonomo, Jonny Longo, Carlo Parisi, Rosalia Pintacuda, Antonella Di Garbo, Alessio Toscano, Michele Viglia.

Saranno, inoltre, impegnati con il “Team Sicilia” gli associati di Palermo: Gaetano Scarcella, Carlo D’Amato, Dario Arena, Giovanni Cappello, Guglielmo Asta, Giovanna Panaccione.