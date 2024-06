Ohdio alza il livello della nuova scena rap con il nuovo singolo "Boca juniors"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ohdio continua il suo percorso artistico che è iniziato effettivamente nel 2024, rappresenta uno dei rapper più stilosi del Sud Italia e con un uso dello slang del tutto peculiare che spazia fra inglese, italiano e il dialetto palermitano; manda in fumo qualsiasi etichetta che gli si possa attribuire. Un pioniere per questo genere che sta plasmando da zero e che non si era mai visto soprattutto in Sicilia, o altrove in fin dei conti. In “Boca Juniors”, il suo nuovo singolo in uscita il 21 giugno 2024, non si risparmia affatto.

Infatti, in questo brano il rapper palermitano ostenta quasi tutto il suo potenziale facendo capire che per lui è del tutto naturale e concreto fare musica. Proprio usando un complimento che si utilizza nel mondo del calcio, rimanendo in tema “Boca Juniors”: Ohdio è un potenziale fuoriclasse. Ancora una volta si nota però la firma della produzione curata dal giovane producer Wave Off, il quale con l’artista palermitano ha ormai trovato un’intesa vincente. Ohdio aka ‘TwentySeven’, giovane rapper palermitano che mostra una forte appartenenza al suo quartiere: lo Sperone. Una zona periferica di Palermo verso la quale l’artista mostra una forte appartenenza e per cui si sente debitore nei suoi confronti.

Ohdio tende a caratterizzare il suo personale approccio alla musica e la sua visione ricercando nuovi modi per esprimere se stesso nel contesto in cui si trova. È un artista che descrive in un modo impulsivo e allo stesso tempo creativo; utilizzando uno slang che richiama in parte le sue influenze musicali e dall’altra la tradizione che gli appartiene. Se gli va è capace di raccontarsi personalmente tramite le sue barre. Fra i suoi ultimi lavori “Tutto il Southside” ft. AIRA.