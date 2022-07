Dalle celle del Malaspina ai set cinematografici, ultimo giorno di riprese per trenta giovani

"Voglio fare l'attore". "Appena esco da qui mi piacerebbe lavorare nel mondo del cinema". "Mi sono sentito parte di qualcosa". Sono solo alcune delle testimonianze dei ragazzi del carcere minorile Malaspina che hanno partecipato a "Officine Malaspina", il progetto cinematografico proposto dall’associazione centro studi Pianosequenza, con la regia e la sceneggiatura di Luciano Accomando. Domani sera è prevista l’ultima sessione di riprese in piazza Borgese, non lontano dal Teatro Massimo.

Grazie a questo progetto una trentina di ragazzi si sono trasformati in "sceneggiatori per un giorno", cimentandosi con i "ciak" e le riprese, portando le telecamere dentro l’istituto penitenziario minorile ma anche allo Zen e in altri luoghi della città trasformati in set per l’occasione. "La cinepresa è la loro finestra sul mondo. La voglia di riscatto - si legge in una nota - è tanta per dei ragazzi che spesso vengono da contesti che non forniscono alcuna alternativa e che adesso questa alternativa l'hanno trovata dentro al carcere".

Il progetto è stato finanziato dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del consiglio dei ministri. Oltre a Luciano Accomando, a fare da tramite tra ragazzi e troupe ci c’erano la direttrice dell’Istituto penitenziario minorile Malaspina, Clara Pangaro, e le educatrici Maria Mercadante e Laura Costa. Prima della realizzazione del lungometraggio nell'istituto si sono svolti diversi laboratori sui mestieri del cinema.

Lollo Franco e la giovane Giulia Fragiglio

I laboratori di ripresa e fotografia sono stati guidati da Antonio Rao, la parte relativa alla scenografia è stata affidata invece ad Alessia D'Amico ed Emilia Gagliardotto, il suono a Mirko Cangiamila. Ma cos’è "Officine Malaspina"?: "Si tratta di una favola moderna - si legge - ambientata a Palermo. Protagonista una ragazzina che scopre di avere dei poteri magici. Nel cast oltre a Giulia Fragiglio, per la prima volta sullo schermo, figurano Lollo Franco, Maurizio Bologna, Stefania Blandeburgo, Nicola Franco, Salvo Piparo, Daniele Verciglio, Patrizia d'Antona, Giuseppe Santostefano, Giuditta Perriera e Daniela Pupella".

"I ragazzi del Malaspina - dice il regista Accomando - hanno dato una grande mano d'aiuto nel rivedere e ricucire la sceneggiatura soprattutto per ciò che attiene i dialoghi che erano stati inizialmente scritti in un palermitano non sentito, non vissuto perché io non sono di Palermo, e loro in questo sono stati fondamentali. Abbiamo tutti vissuto emozioni fortissime, per loro è stata una continua scoperta e noi che vivevamo tutto attraverso i loro occhi ci siamo commossi di rimando. I giovani detenuti hanno realizzato pure tutti gli oggetti di scena che sono utilizzati nel film”.

Una commistione di esperienze e conoscenze, fra i tecnici e i giovani, che il regista ha definito “emozionante”. “Vedere il loro prodotto finalmente realizzato e sentirsi parte integrante di un progetto, per loro è stato anche un senso di riscatto. L'idea della nostra associazione e della presidentessa di Centro Studi Pianosequenza, Patrizia Toto, è stata sin dall'inizio rendere possibile l’idea di un riscatto sociale e di una piena realizzazione di sé, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica situazione di esclusione sociale in cui versano i giovani detenuti. Grande accoglienza infine ci hanno mostrato allo Zen durante i giorni di riprese nel quartiere sia l'associazione ‘Zen Insieme' che gli abitanti del posto".