Un obelisco nel punto più alto di Pollina, il progetto dell'artista israeliana Ella Littwitz

Al via la quarta edizione di Una Boccata d’Arte, il progetto d’arte contemporanea diffuso in tutta Italia promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes. Ogni anno 20 borghi e paesi d'Italia, uno per ogni regione, accolgono 20 artiste e artisti italiani e internazionali di età, formazione e pratiche differenti. Invitati a trascorrere un breve periodo di residenza, gli artisti realizzano 20 interventi in relazione con il territorio e le tradizioni delle comunità locali. In Sicilia, il borgo di Pollina, in provincia di Palermo, ospita il progetto Axis Mundi dell’artista Ella Littwitz (Haifa, Israele, 1982), coordinato da Giulia Monroy e realizzato con il patrocinio dell’Assemblea regionale siciliana della Repubblica Italiana e del Comune di Pollina.

Axis Mundi a Pollina, cosa è

Axis Mundi (lett. Asse del mondo) è un obelisco collocato nel luogo più alto di Pollina, dove in passato sorgeva il punto trigonometrico utilizzato per la mappatura dell’intera area. Realizzato in marmo, l’obelisco diventa lo strumento per captare e restituire la letteratura del borgo. La scultura si sviluppa lungo una linea verticale che unisce la terra al cielo: la parte inferiore deriva la sua forma dal “cannolo” di manna, antica coltura del territorio madonita, e dalla folgorite, ammasso vetroso di forma tubolare e vuoto al suo interno prodotto dall’energia rilasciata da un fulmine su un terreno sabbioso; la parte superiore ritorna colonna cilindrica, e si proietta al cielo. Come il fenomeno mitologico da cui prende il nome, l’Axis Mundi, l'obelisco riafferma l’interdipendenza ontologica fra il regno vegetale e animale, i fenomeni celesti e gli esseri umani.

Spiega Ella Littwitz: “Per un giorno intero acqua e cielo furono un tutt'uno, il mondo superiore e quello inferiore non erano ancora stati separati. L'orizzonte è stato quindi creato per dividerli. Axis Mundi, composto dai racconti di Pollina, reagisce alla forte connessione del borgo tra metafisico e fisico, tra fede, geografia e natura”. .