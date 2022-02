Il nuovo videoclip della cantautrice palermitana Erika Giannusa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 13 febbraio, alle ore 15, avrà luogo "Premiere del videoclip “migrante” - Evento on line. Segui l'evento al seguente link (https://youtu.be/135WLJybaFU): Il videoclip è stato girato interamente presso il Comune di Palermo presso le seguenti località: Location in esterna: Quartiere kalsa: via dello spasimo - murales “bakitha”, giardino garibaldi, foro italico – porta felice, Quartiere albergheria : via albergheria - murales “mi negrita bonita”, murales “s. Benedetto il moro”, mercato storico di ballarò Quartiere arenella - vergine maria: spiaggia vergine maria Location in interna: Sala “joe petrosino” sita presso la residenza universitaria dell' ersu di palermo “ casa del goliardo” vicolo sant’uffizio n° 13, 90133 pa Ringraziamenti Si ringrazia il comune di palermo e la palermo film commission per la concessione allo svolgimento delle riprese, per il gratuito patrocinio ed il gentile sostegno all' iniziativa culturale.

Si ringrazia l'Ersu di Palermo, ente regionale per il diritto allo studio universitario, per il gratuito patrocinio e la concessione allo svolgimento delle riprese presso la sala “joe petrosino” dello studentato “casa del goliardo” di palermo; Si ringrazia la testata giornalistica “iostudio” dell' ersu di palermo per il fattivo supporto alla realizzazione del progetto, e per l' indispensabile collaborazione; Si ringrazia la caritas diocesana di palermo per il coinvolgimento nel progetto ed il sostanziale impegno nella realizzazione dello stesso. Il video è stato realizzato rispettando tutte le misure di sicurezza a tutela del contenimento del virus covid-19 Segui l'evento al seguente link.