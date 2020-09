Nuovo singolo per il cantautore palermitano Emilio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le giuste parole affronta il tema dell'amore come una sorta di alchimia tra due persone, un sentimento che non può essere spiegato dalla ragione, tantomeno dalle parole e si sofferma principalmente sull' energia che viene liberata dal sentimento stesso. Le giuste parole ha un carattere forte e deciso nonostanti tratti come tema un amore dolce e malinconico molto spesso abusato nelle canzoni. Brano prodotto da Roxy Studio (Studio di registrazione ed incisione Official Supplier Warner Music ) - Responsabile del Mix e Master del brano Fabio Castorino. Emilio Bellina in arte Emilio cantautore siciliano classe 1982 cresciuto artisticamente a Venezia sin dall’adolescenza si avvicina al mondo musicale iniziando a cantare quasi per gioco ai karaoke fino ad arrivare alla scrittura dei suoi primi testi comincia così a comporre da solo le sue prime canzoni alimetanto il sogno di intraprendere in futuro una carriera musicale.

Parole dell' artista "Non posso vivere senza la mia musica e cantare mi rende felicè amo emozionarmi ed emozionare, riesco a farlo solo con la musica".Ha debuttato con il singolo Stai con me nel 2015 sotto etichetta discografica Trecords e con il suo primo album Atomi due anni dopo. Attualmente il cantautore si esibisce in locali, festival musicali e teatri il 07 febbraio 2020 partecipava ad una manifestazione musicale presso il Teatro del Casinò di Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana.

L'artista siciliano giunge a questo importante traguardo grazie alla collaborazione con l’autore livornese Lorenzo Iuracà di XFACTOR 7 (autore del brano).

Genere: Pop

Label: Roxy Studio Records

Distribuzione digitale: Believe Music

