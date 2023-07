"Respiri profondi", ecco il nuovo singolo della cantautrice palermitana Erika Giannusa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Respiri profondi" è il titolo del nuovo singolo della cantautrice palermitana Erika Giannusa (testo e musica di Erika Giannusa, produzione di Giuseppe Nicosia, Euterpe Records) che stupisce ad ogni pubblicazione con sempre nuove contaminazioni tra i generi musicali.

Questa volta si tratta di sonorità che oscillano tra un testo densissimo nelle strofe, quasi rap, e un dance anni '90 con un ritornello che rimane impresso; gli strumentali sono tutti da ballare. Una canzone che parla del flirt tra un uomo ed una donna descritto come un duello, dove entrambi si feriscono e respirano profondamente per riprendersi dai colpi che ognuno sferra all'altro.

Il brano contiene un messaggio di emancipazione ed autodeterminazione della donna, vista non come oggetto del desiderio di conquista maschile ma come soggetto dotato di arbitrio e di discernimento che si libera dai condizionamenti sociali e diventa protagonista delle proprie scelte sentimentali e di vita.