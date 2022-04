"Un'altra notte ancora" : il nuovo singolo del cantante palermitano Gabriele Versaci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Questo inedito scritto da Giuliano Savona si colloca, come i precedenti nel genere pop-rock, per caratteristiche di testo e sonorità. “ Un’altra Notte Ancora è un singolo che parla d’amore, l’amore ineffabile, indescrivibile, che può nascere inaspettatamente in qualsiasi luogo , da un semplice bar, ad un parco in una grande capitale europea. L’amore è un sentimento semplice che però può diventare una lirica come quella dei poeti. Questa è la mia canzone e la mia musica: la voglia di cantare ed emozionare attraverso i miei sentimenti, la voglia di provare amore, un sentimento che in questo periodo, secondo me è quello che manca", sostiene il giovane interprete. Il video del singolo è stato girato a Catanzaro ed Amantea per la regia di Mario Lucio Pati ed ha come protagonista femminile Dalila Baghini. Il singolo è disponibile su iTunes, Deezer, Spotify.

Gabriele Versaci nasce a Palermo il 14 luglio del 1995. Studia sin da giovanissimo presso l’accademia di musica moderna di Palermo con l’insegnante di canto Enza Savona. E’ finalista al concorso canoro nazionale Cantagiro tenutosi a Fiuggi nel 2021. Recentemente è stato ospite della IX Edizione del Premio Palermo Danza Tra mille difficoltà e sacrifici Gabriele Versaci non ha mai abbandonato il suo sogno, imperterrito ed irremovibile ha continuato a credere nella musica, quasi come una vocazione che solo negli ultimi anni ha iniziato a far fiorire i suoi frutti, nati da un duro lavoro. In estate in uscita il suo Ep.