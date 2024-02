Edilizia e imprese, Vittorio Schininà è il nuovo segretario di Anaepa Confartigianato Sicilia

Vittorio Schininà è il nuovo segretario di Anaepa Confartigianato Edilizia Sicilia, una delle categorie strategiche dell’associazione. Il sistema casa è infatti uno dei più complessi, più sfaccettati ma anche uno dei più vivaci dal punto di vista produttivo ed economico. L’ultimo studio elaborato dall’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia fotografa infatti un settore che, seppur in sofferenza per gli alti prezzi delle materie prime e un costo del credito insostenibile, mostra una tenuta dell’attività produttiva e fa da traino al recupero post pandemia, registrando un più 45,5% di crescita sul fronte occupazione.

Schininà, ragusano di 62 anni, da oltre trent’anni nel mondo dell’associazionismo, è stato nominato nel corso dell’ultimo consiglio direttivo regionale della categoria. Lavorerà al fianco del presidente di Anaepa Sicilia, Matteo Pezzino. “Schininà arriva al posto giusto nel momento giusto - dice Pezzino - e la sua esperienza sarà preziosa in una prospettiva di rilancio della categoria. Le esigenze dei nostri territori sono tante, in un mondo in continua evoluzione tra bonus fiscali e nuove normative, e hanno necessità di un segretario regionale che stia al loro fianco per supportarli e indirizzarli. Schininà è un uomo di sistema e di certo sarà il valore aggiunto dell’Anaepa Sicilia”.

Schininà, dal canto suo, si dice pronto nell’affrontare questa nuova sfida. “Dobbiamo portare avanti progetti per la qualificazione di un settore sempre più al centro dell’attenzione nel mondo produttivo ed economico dell’Isola - afferma -. Occorre puntare alla formazione e alla valorizzazione delle capacità dell’imprenditore e qui ben si inserisce la figura del mastro formatore artigiano, con la quale vengono valorizzate le competenze e le professionalità acquisite in cantiere negli anni, unite a un sistema premiale per le imprese virtuose. Dobbiamo guardare avanti con fiducia e ottimismo, generando progetti vincenti, collaborazioni e crescita in tutti i nostri territori”.

L’augurio di un buon lavoro, arriva dal presidente regionale di Confartigianato Sicilia, Daniele La Porta. “La nomina di Schininà - dice La Porta - si inserisce in un percorso di crescita dell’Anaepa, una categoria strategica e tra le più strutturate del nostro mondo associativo”.