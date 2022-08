Nuovo Cinema Paradiso diventa una serie tv, Tornatore già al lavoro

Il capolavoro del regista bagherese Giuseppe Tornatore, "Nuovo Cinema Paradiso", diventa una serie tv. Ad annunciarlo al sito americano Variety è Marco Belardi, produttore romano, di Bamboo Production.

La pellicola, che nel 1989 vinse il premio speciale della giuria al Festival di Cannes e nel 1990 conquistò il premio Oscar come miglior film in lingua straniera, sarà riadattata in sei episodi per il piccolo schermo scritti e diretti dallo stesso Tornatore. Il regista, che sta già lavorando alla puntata pilota della serie, si trova insieme a Belardi negli Stati Uniti dove sono in corso le trattative con una piattaforma di streaming non ancora specificata. La produzione dovrebbe essere conclusa entro il 2023.

La serie si chiamerà "Paradiso" e riprenderà la stessa storia del film "ma in forma ampliata con filoni narrativi diversi", ha spiegato Belardi. In altre parole si scaverà nel background dei personaggi principali dell'immaginario villaggio siciliano di Giancaldo, dove è ambientato "Nuovo Cinema Paradiso". I ritratti che ne verranno fuori forniranno uno spaccato della generazione italiana del secondo dopoguerra e della loro spinta a ripartire, intrecciata con la passione per il cinema dello stesso periodo.