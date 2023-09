Netflix annuncia le novità della prossima stagione: c'è "Il Gattopardo" (girato anche a Palermo)

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione seriale di Netflix? Ce lo ha svelato lo stesso colosso dello streaming con un evento esclusivo, dal titolo See What's Next, che ha annunciato tutto il meglio dei film e delle serie italiane in arrivo sulla piattaforma di streaming nei prossimi mesi. Tra tante novità e graditi ritorni, ecco tutto quello che accadrà su Netflix Italia nella prossima stagione 2023/2024. Dalla serie su Rocco Siffredi al documentario su Vasco Rossi e poi ancora Nuovo Olimpo, l'ultimo film romantico di Ferzan Ozpetek, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e Suburraeterna, lo spin-off di Suburra, le novità saranno tantissime e di svariati generi dal documentario al drama fino a passare al crime. Debutterà nei prossimi mesi anche Il Gattopardo, la serie con Kim Rossi Stuart tratta dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Il Gattopardo, la serie sul romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Come non citare la nuova serie Netflix, di sei episodi, basata su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Si tratta di un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo.

Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l’amore e il costo del progresso.