Nuove adesioni al progetto di lotta alla povertà sanitaria "Raccogliamo la solidarietà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il presidente della “Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus” Gianfranco Marotta, per mezzo dell’Ufficio Comunicazione della Cooperativa, rende noto che la farmacia "La Rocca" sita in via Padre La Rocca, 57 a Ficarazzi, in provincia di Palermo, aderisce alla rete di solidarietà della farmacia solidale promossa dalla Cooperativa con il progetto “Raccogliamo la Solidarietà”.

Il progetto, il prossimo 5 maggio compirà tre anni ed in tre anni ha raccolto tramite al sua rete di farmacie nei comuni di Palermo, Bagheria, Altavilla Milicia, Santa Flavia, e Ficarazzi e distribuito gratuitamente agli indigenti direttamente e tramite gli Enti ed Associazioni di volontariato farmaci e parafarmaci dal valore complessivo superiore ad un milione di euro, distribuzioni che sono state effettuate non solo in Sicilia nella provincia di Palermo, ma anche all’estero tramite la collaborazione con Parrocchie in Romania ed in Libano grazie all’ausilio del Reggimento “Lancieri d’Aosta” dell’Esercito Italiano.