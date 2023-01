Golocious sbarca a Palermo con le sue specialità food porn: folla per l'apertura

Anche a Palermo, nella patria di arancine, cannoli e cassate, sbarca il food porn italiano. In via Emerico Amari (al civico 90), a pochi passi dallo storico Teatro Politeama, ha infatti aperto Golocious Burger&Wine "che promette di far godere prima gli occhi, poi il palato ed infine lo stomaco", dicono gli autori dell'iniziativa.

Per presentarsi hanno tappezzato la città di cartelloni “goduriosi” che riportavano la scritta “sono venuto” con il logo del brand ideato dagli imprenditori e food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, che ritrae una bocca sorridente e soddisfatta. E tanti palermitani sorridenti hanno subito risposto all’appello presentandosi ieri in massa all’inaugurazione richiamati anche dal limited edition di gennaio della catena dedicato proprio alla Sicilia ovvero l’hamburger con caciocavallo siciliano, mousse di ricotta di pecora, pomodoro capuliato e pesto trapanese.

"Golocious Burger&Wine Palermo - si legge in una nota - si presenta come una hamburgheria con carne al piatto, offerta di primi, con una cantina ben fornita, in un locale dallo stile “jungle” con dettagli che strizzano l’occhio agli Anni 70. All’ingresso un lungo bancone in marmo nero con alle spalle una vasta gamma di vini e alcolici per i cocktail, ideali per il post cena. Presente in tutta Italia, Golocious è l’evoluzione del food porn americano ma che si è distaccato dal junk food per evolversi in un prodotto d’eccellenza, frutto di costante ricerca delle materie prime e di studi sull’estetica. A farla da padrone nel menù sono i burger dal bun soffice e dolce che sembra sciogliersi al palato, e i primi della tradizione italiana rivisitati in chiave “porn” tra cui la Nerano, la Pistacchiosa e la carbonara. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, e disponibile anche in delivery grazie ad un accordo di esclusiva su scala nazionale con Uber Eats, Golocious presenta anche una app innovativa tra fidelity program, gamification e social network integrato coinvolgendo i Golo-Heroes in missioni speciali da compiere per ottenere una moneta digitale, il Gettone G, che dà accesso a buoni sconto e ad una serie di opportunità".