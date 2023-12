Diventano otto le case editrici che hanno pubblicato le "Le novelle brevi di Sicilia" di Andrea Giostra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Adesso sono 8 le Case Editrici che hanno pubblicato le “Novelle brevi di Sicilia”: Anche PandiLettere edizioni di Roma pubblica “la più grande collezione di piccoli morceaux siciliani” e le presenta al Festival del Libro di Roma “Più libri più liberi” Anche la Casa Editrice PandiLettere dell’editore romano Lara Di Carlo ha pubblicato le “Novelle brevi di Sicilia” dello scrittore palermitano Andrea Giostra che saranno presentate al Salone del libro di Roma, Più libri più liberi, dal 6 al 10 dicembre 2023. Adesso sono 8 le Case Editrici che hanno pubblicato la raccolta che Rai Radio 1, nella puntata di “Auditorium” del 31 maggio 2023, ha definito “Il caso letterario delle Novelle brevi di Sicilia”, e il “Giornale di Sicilia”, storico quotidiano dell’isola, in un articolo dell’8 febbraio 2021, le ha definite “la più grande collezione di piccoli morceaux siciliani”.

Dice a tal proposito Lara Di Carlo: "La nostra Casa Editrice ha deciso di pubblicare questa raccolta di Novelle perché ritengo, quale editore, che questo libro è un vero gioiellino e amo le sfide; tant’è che ci ho voluto inaugurare una collana particolarmente invitante: Tartine (una collana di raccolte di racconti tascabili e illustrate). – e continua – Quello che di particolare hanno queste storie e che sono dei veri e propri quadretti di scene di vita quotidiana siciliana dal “sapore” genuino, autentico e per questo indimenticabile (non a caso la nostra illustratrice Fabiana Castellani, in accordo con la nostra grafica Elisa Martino, ha scelto di racchiudere i titoli di ogni novella in una cornice in perfetto stile siciliano)".

Le Novelle brevi di Sicilia, come viene raccontato ne “La storia letteraria delle Novelle brevi di Sicilia” (vedi file allegato), stanno avendo e hanno avuto negli anni un successo incredibile di lettori e di persone che si sono appassionate a queste brevi immagini di vita di Sicilia. A questo proposito continua l’editore Lara Di Carlo: «Stanno avendo tanto successo, con centinaia di migliaia di lettori e con 38 tra attrici e attori che hanno recitato una o più Novelle, perché sono delle storie umane che suscitano continuamente emozioni. A tal proposito l’aspettativa che ho quale editore è che i nostri lettori apprezzino questa nuova veste grafica e editoriale delle Novelle brevi di Sicilia perché è perfettamente in linea con le splendide miniature siciliane che ha dipinto Andrea Giostra attraverso la sua scrittura in questo libro".

Sinossi

Quelle che leggerete sono delle novelle brevi, anzi, brevissime, di vita di Sicilia, di vita di siciliani, di vita vera e raccontata spontaneamente senza mediazioni linguistiche; che non vogliono rappresentare metafore o meta-significati. Sono delle piccole storie e rappresentano quello che dicono, quello che leggerete. Rappresentano la mia esperienza diretta, vissuta in prima persona e che ho scritto di getto tra il 2007 e il 2010 con il mio vecchio Nokia E90, oggi da museo di archeologia informatica. Il senso, la morale, se c'è un senso o una morale da dare, li darà il lettore che le leggerà.

I numeri delle "Novelle brevi di Sicilia"

8 le Case Editrici che hanno pubblicato le Novelle 38 = Gli artisti (attrici e attori) che hanno letto una o più Novelle 150 = Le recite e interpretazioni degli artisti che hanno letto le Novelle oltre 500 MILA = Le persona che hanno letto o ascoltato la recita di almeno una Novella oltre 100 = Le recensioni che hanno avuto le Novelle da parte di lettori, scrittori e critici letterari oltre 80 = Le interviste di Andrea Giostra sulle Novelle e sui suoi scritti La copertina: La copertina della pubblicazione di “PandiLettere” è stata realizzata dalla illustratrice Fabiana Castellani in accordo con la grafica della Casa Editrice Elisa Martino. Il libro: Andrea Giostra, “Novelle brevi di Sicilia”, PandiLettere Edizioni, ROMA, novembre 2023 da Rai Play Sound: Rai Radio 1: «Il caso letterario delle “Novelle brevi di Sicilia”» | Eliana Escheri intervista Andrea Giostra | Mercoledì 31 maggio 2023.