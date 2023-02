"Il nostro dolore merita riposo": a Villabate una panchina per la sindrome fibromialgica

AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), presente a Palermo e Bagheria con la sua sezione territoriale, è un?associazione ?di malattia? senza finalità di lucro che riunisce pazienti, medici, familiari, amici, professionisti e volontari, con esclusive finalità di solidarietà sociale, proponendosi di promuovere e sviluppare progetti che rispondano, nell?ambito dell?assistenza sanitaria, ai bisogni del malato fibromialgico. AISF, insieme al Comune di Villabate, promuove l?iniziativa di sensibilizzazione sulla Sindrome Fibromialgia ?Il nostro dolore merita riposo?. Il progetto prevede la colorazione di viola una panchina sita nel Comune, nello specifico in piazza Tenente Oliveri, e contestuale apposizione di una targa dedicata. La panchina è stata colorata da un volontario Michele Cinzi dell?Associazione famiglia e solidarietà. La presentazione della panchina dedicata alla fibromialgia avverrà il giorno 25 febbraio alle ore 11, alla presenza dell?Amministrazione Comunale.

La Sindrome Fibromialgica è una malattia cronica reumatologica riconosciuta dall?Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dal 1992. Si tratta di una forma di dolore muscolo scheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce in Italia circa 2-3 milioni di persone, corrispondenti al 3-4% dell'intera popolazione, di cui il 70% donne, con un incremento crescente nel genere maschile. Ha un picco di incidenza tra i 20 e i 50 anni, ma può interessare tutte le età, anche i bambini piccoli. Il dolore è il sintomo predominante della fìbromialgia; altri sintomi rilevanti sono la fatica, i disturbi del sonno, la rigidità, la difficoltà di concentrazione, i disturbi gastrointestinali e genitourinari, i disturbi dell?umore. La malattia ha un peso sociale importante: è una sindrome cronica che comporta molto spesso una disabilità, non riconosciuta o ignorata, tanto da essere etichettata come ?la malattia invisibile?.

Il Comune di Villabate ha supportato ogni nostra iniziativa, standoci accanto e condividendo sia l?aiuto e il sostegno ai pazienti fibromialgici, sia le azioni di sensibilizzazione per la conoscenza e il riconoscimento della patologia. Si ringraziano in particolare il Sindaco Di Chiara e l' Assessore Anna Brusa , che da subito hanno sostenuto l?iniziativa, assieme a tutta l?Amministrazione Comunale. Con questa iniziativa intendiamo restituire dignità ai pazienti e al loro dolore, un dolore che merita riposo, ma anche e soprattutto ascolto e rispetto.