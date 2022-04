"Nonostante tutte", due palermitane e altre 117 donne in una voce sola nel romanzo di Battaglia

C'è Antonina Azoti, la figlia del sindacalista Nicolò, ucciso a Baucina dalla mafia nel 1946. C'è Letizia Lucchese, una palermitana, che ha raccontato la sua vita dal 1928 al 1980 nell’autobiografia "Ricordi". E poi ci sono altre centodiciassette donne di tutta Italia che diventano un'unica voce caleiodoscopica: quella di Nina, la protagonista di "Nonostante tutte", primo romanzo di Filippo Maria Battaglia, palermitano, giornalista di Sky TG24, già autore di diversi saggi. Il libro (pp.184, 16,50 euro), che ha inaugurato la collana "Unici" di Einaudi, sarà presentato, a Palermo, martedì 19 aprile alle 18,30 alla libreria Modusvivendi in via Quintino Sella, con l'intervento di Stefania Auci, autrice dei bestseller sulla saga dei Florio "I leoni di Sicilia" e "L’inverno dei leoni".

"Nonostante tutte" è la storia di un'immaginaria tanto quanto realistica donna del Novecento italiano, grazie ai poco più di 400 frammenti messi insieme dall'autore, rovistando tra i novemila volumi consultati all'Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Un lavoro di cesello durato cinque anni e nato da uno spunto offerto dalla quotidianità. "Nel novembre del 2016 - racconta Battaglia - mi trovavo in un mercato rionale di Milano e, mentre frugavo tra vecchi libri in una bancarella, ne trovai uno dentro cui c'era una pagina a quadretti con una scrittura femminile fitta come la trama di un uncinetto". Di un ideale uncinetto si è poi dotato lo stesso Battaglia quando si è ritrovato a cucire le parole custodite nei diari della biblioteca toscana per dare vita a Nina.

Da "Nacqui leggerissima", l’incipit, a "Mi sono accorta che non ho messo alcune date. Forse è meglio così: vivere senza tempo", uno degli ultimi passaggi, l’opera dello scrittore palermitano si legge tutta d'un fiato, spezzandolo a tratti davanti alle esperienze più crude raccontate da Nina: il tentativo di violenza sessuale subito da un prete, le minacce di un datore di lavoro, la depressione post partum, Ma, alle spalle della protagonista, c'è anche l’ampio respiro di un periodo che a guardalo oggi sembra passata un'eternità: la tv, Mike Bongiorno, Lascia o raddoppia?, la Sip, Fantozzi, la Dc, il rock 'n' roll, il twist, il giubbox. Quest'ultimo scritto proprio così, come tanti altri errori voluti.

Il perché lo spiega lo stesso Battaglia nell’introduzione: "Scrivere, per queste centodiciannove donne, ha significato soprattutto questo: portare in salvo se stesse e la propria voce, in una lotta quasi fisica con le parole che non ha ammesso tentativi di revisione calligrafica o di correzione. Ed è a questa urgenza, e alla sua irriducibilità, che è affidata l'autenticità di questa storia".