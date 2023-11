"Non sono un eroe, memorie di un vigile del fuoco": il romanzo del palermitano Roberto Ardizzone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non sono un eroe- Memorie di un Vigile del Fuoco” Quando arrivi in un luogo in cui è successa una disgrazia, un incidente, in cui qualcuno ha bisogno di te, del tuo aiuto, pensi solo a buttare il cuore oltre l’ostacolo; non perché sei un eroe, gli eroi non esistono, sono personaggi inventati dalla letteratura, personaggi di fantasia; bensì perché sei professionalmente preparato a fare quel che devi e cioè aiutare la gente che ha bisogno, evitando al massimo i danni, facendo molta attenzione alla propria e altrui incolumità. Il pompiere è solo un uomo che ha avuto la fortuna di poter fare un lavoro che gli ha permesso e gli permette di rendersi utile alla società civile di cui fa parte.

Una massima del filosofo cinese I. Ching recita testualmente: “Per agire senza sbagliare, bisogna evitare due atteggiamenti: l’agire troppo precipitoso, e l’esitare per troppa paura!” Riflette un po’ quello che dovrebbe essere il comportamento di un vigile del fuoco davanti ad un evento, niente stupidi eroismi, ma tanta freddezza, lucidità, raziocinio, tanta professionalità e magari anche un pizzico di cuore. “Non sono un eroe” è la narrazione della vita di uno dei tanti vigili del fuoco, un uomo con tutti i suoi difetti, le sue debolezze, le sue paure; emozioni con cui è costretto a confrontarsi tutti i giorni della sua vita e da cui non sempre riesce a uscirne indenne.