Nina Rima, la modella e influencer con la protesi partorisce a Palermo: "Quanti rumori, ma che tramonti..."

Nina Rima, la modella e influencer comasca con la protesi diventata simbolo di riscatto, ha partorito a Palermo a Villa Serena. A darne notizia sui social è proprio la giovane: "La nostra piccola Lea Luna è venuta al mondo il 3 maggio. E' stato un viaggio a tratti interminabile che ci ha messo a dura prova ripetutamente, ma lei non ha mai smesso di crederci. E ora eccola qui, minuscola e in semi intensiva per concludere un percorso iniziato male ma finito meglio di quanto potessimo desiderare".

L'influencer, con oltre 170 mila follower su Instagram, ha poi ringraziato l'equipe del nosocomio palermitano. "Grazie al mio dottor Di Salvo e a tutto lo staff della clinica. Non vedo l'ora di poterla tenere stretta a me e recuperare tutte le coccole perse". E proprio in alcune stories la giovane ha mostrato dei momenti della sua permanenza nelle stanze dell'ospedale. "Cioè è grave, le orecchie si spaccano", ha detto in un video in cui faceva sentire della musica a tutto volume a pochi passi dall'ospedale. Poi però, ha fatto vedere anche gli aspetti più positivi di quelle ore pubblicando lo scatto di un romantico tramonto.

La sua storia di riscatto è iniziata a soli 19 anni dopo un terribile incidente avvenuto nel 2017 in Francia, quando ha subito l'amputazione di una gamba. Aveva il sogno di fare la modella e quel desiderio è riuscita a realizzarlo proprio dopo quel tragico imprevisto che le ha sconvolto la vita. Oggi in molti, prima tra tutti Chiara Ferragni, la definiscono la "modella bionica". "Ho perso una gamba, ora ne ho quattro", scherza spesso sui IG.

La giovane celebrità dei social, nata 24 anni fa a Como, oggi vive tra la Lombardia e la Sicilia con il marito Giuseppe Elio Nolfo e la prima figlia Ella Noa. Nelle sue ultime stories ha annunciato che oggi sarà dimessa e trasferita in un b&b nel capoluogo dove trascorrerà con la sua famiglia i prossimi giorni.