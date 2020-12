A Palermo arriva il network Radio Italia anni '60 con Filippo Virzì e le news dalla Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’informazione su Radio Italia Anni 60 in Sicilia (gruppo Mediacom) si arricchisce sempre di più. Agli appuntamenti nazionali con le notizie dall’Italia e dal mondo (dalle 8.00 alle 20.00) si aggiungono quattro edizioni dell’informazione regionale (alle 9.35 11.35 15.35 17.35) curate e condotte dal giornalista radiotelevisivo Filippo Virzì che ha fatto della radio la sua più grande passione di vita. Una passione nata nel lontano 1978 con le prime “radio libere” di paese, amori estivi rimasti per sempre nel suo cuore per poi approdare nelle più famose emittenti private radiofoniche di Palermo e successivamente con il giornalismo, la Tv ed i telegiornali e tantissime collaborazioni con le più prestigiose testate giornalistiche siciliane.

Oggi Filippo Virzì si occupa anche di comunicazione multimediale integrata al passo con i tempi ed è la voce ufficiale di tanti spot, servizi e numerosi redazionali. “Si tratta – dichiara Virzì – di un primo importante passo per mete ancor più prestigiose all’interno di un grande network la grande famiglia di Radio Italia Anni 60 fra le più amate ed ascoltate nell’isola e in tutta Italia”. Sempre in tema di informazione, ricordiamo le quattro edizioni del GR Sport (10.35 – 13.35- 16.35 -19.35) e del Meteo regionale personalizzato in collaborazione con 3BMeteo ( 8.45 – 11.45 – 15.45 – 18.45).Radio Italia Anni 60 la puoi ascoltare a Palermo FM 88.3, Messina, FM 104.9 -95.5, Catania FM 88.2, Ragusa FM 106.7, Siracusa FM 93.6 e Caltagirone FM 91.3.