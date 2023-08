Bagheria, premiati dieci negozi storici con oltre cinquant'anni di vita

Occhi lucidi e qualche lacrima di commozione per la seconda edizione del riconoscimento "Negozi storici di Bagheria". Sono Padovano Mobili, Brunetto srl, Merceria Carieri, Antica Pasticceria Don Gino, Antico Forno Valenti, Antica Drogheria Lanza, Friggitoria Palumbo, Calzature La Tona, Torrefazione Blando e Alimentari Ventimiglia le dieci insegne che oggi sono state premiate nella sala Borremans di villa Butera.

Il riconoscimento che è stato istituito dall'amministrazione comunale di Bagheria, guidata da Filippo Maria Tripoli, è giunto alla seconda edizione e vede tributato il giusto riconoscimento alle attività presenti nel territorio da oltre cinquant'anni, anche non continuativi. Si tratta di attività che fanno parte ormai della storia e dell'identità della città.

Di anno in anno vengono premiati negozi e attività storiche della Città delle Ville e del Gusto e le aziende selezionate, oltre ad avere un encomio da parte del Comune di Bagheria, ricevono un'opera d'arte che ogni anno viene realizzata da un artista bagherese. Quest’anno il premio è stato realizzato dal ceramista Maurizio Scianna.

Si tratta di realtà esistenti da più di mezzo secolo apprezzate per l'artigianalità, la professionalità e in molti casi per il senso di identità alla comunità. Sono imprenditori che hanno avuto la capacità e la forza di sapersi rinnovare per stare sul mercato, sempre al passo con i tempi e senza perdere di vista il legame con la tradizione e che rispecchiano l’identità bagherese e l’unicità culturale.

Da quando è stato istituito il premio è stato fatto un censimento per identificare le realtà presenti nel territorio come bar, ristoranti, torrefazioni, panifici, negozi di abbigliamento, farmacie, profumerie, gioiellerie, librerie, cartolerie, tabaccherie, ferramenta, alimentari, ottici e altro che potrà essere ampliato anche in base a eventuali segnalazioni che giungono dalla città; attività che oltre a essere patrimonio economico e commerciale, rappresentano anche un patrimonio culturale e turistico.

Alla premiazione sono intervenuti il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli e l'assessore alla comunicazione, spettacolo, innovazione, digitalizzazione e personale Giusy Chiello. L'evento è stato moderato dalla giornalista Marina Mancini, addetto stampa del Comune di Bagheria.

"Abbiamo deciso di istituire questo premio per riconoscere i sacrifici di questo terziario interessante presente nella nostra città e per sottolineare quanto, questi negozianti, hanno dato alla città in termini di ritorno economico e di esperienza. Negozianti che sono rimasti a Bagheria, investendo, sia nei periodi più floridi che in quelli più difficili, e continuando a investire nel nostro territorio ancora oggi. Ringrazio Salvo Scaduto per la gratuita collaborazione prestata nell'organizzazione della manifestazione" ha sottolineato il sindaco Tripoli nel corso della manifestazione.