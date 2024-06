Navarra editore presenta Undici titoli a Una marina di libri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 6 al 9 giugno 2024, si terrà a Palermo, presso Parco Villa Filippina, in Piazza San Francesco di Paola, 18, la 15° edizione del festival dell’editoria indipendente “Una marina di libri”. Anche quest’anno Navarra Editore, dal 2011 tra gli organizzatori del festival, ha riservato per l’ampio pubblico, numerose anteprime declinate in 11 presentazioni, due delle quali dedicate ai lettori più piccoli. Si parte giovedì 6 giugno, alle ore 18:00 presso lo spazio del Planetario, con la presentazione del libro “Corpi e parole di donne per la pace. L’esperienza del Presidio di Palermo” a cura di Mariella Pasinati. Interverranno Valeria Andò, Daniela Dioguardi, Fausta Ferruzza, Mimma Grillo, Stefania Macaluso a cura di Biblioteca delle donne UDIPALERMO. Un libro con il quale riflettere sull’importanza della pace e della risoluzione politica dei conflitti.

A seguire alle ore 19:30, presso il Palco del Sole si terrà la presentazione del libro “Senza offesa” della scrittrice esordiente Anna Rosa Gagliano, edito all’interno della nuova collana “Itaca”, che prende il nome dalla omonima scuola di scrittura diretta da Claudio Fava, autore della prefazione e presente insieme all’autrice alla presentazione, scandita inoltre dalle letture di Lydia Giordano. Si tratta di una raccolta di racconti in cui i protagonisti sono adolescenti, giovani donne e giovani uomini, mostrati nella loro fragilità e nella loro ferocia. Venerdì 7 giugno alle ore 18:30 presso il Teatro Coop si terrà la presentazione della raccolta di racconti “Ventunotrentuno” di Alessio Calaciura, autore palermitano scomparso di recente. A ricordarlo saranno Giosuè Calaciura, Brunella Lottero e Giuseppe Marsala. Nel corso dell’evento saranno letti da Gigi Borruso e Consuelo Lupo alcuni racconti di “Ventunotrentuno”, omaggiando così l’autore. Sabato 8 giugno alle ore 12:30 al Palco Tenute Orestiadi, nel contesto del dibattito “Libri al Sud” si discuterà delle politiche di promozione dei libri e della lettura tra festival letterari, patti per la lettura, biblioteche, librerie ed editori, e troverà spazio la presentazione di “Seguirà firmacopie. Festival e rassegne in Sicilia”, la prima guida sulle esperienze dei festival letterari sull’intero territorio regionale, di cui è autore Domenico Occhipinti. Insieme a lui interverranno Nicola Macaione (Presidente di ALI Palermo), Fabio Del Giudice (direttore AIE), Renato Alongi (Rete bibliotecaria BiblioTP), Margherita Perez (direttrice della Biblioteca Regionale Siciliana), gli editori Ottavio Navarra e Antonio Sellerio, Gaetano Savatteri (direttore artistico di “Una marina di libri”), Patrizia Monterosso (già direttrice Fondazione Federico Secondo) e i rappresentanti dei festival letterari siciliani. Modererà l’incontro Davide Camarrone, giornalista Rai e direttore artistico del Festival delle Letterature Migranti. Torniamo in serata, alle ore 19:00 presso lo Spazio Cam con l’autore Vito Lo Scrudato, che presenterà il secondo capitolo della saga “Il Sicario” dal titolo “Il Sicario e Shakespeare”: questa volta l’amatissimo “chìllero” palermitano sarà alle prese con un intrigo di livello internazionale, alla ricerca del manoscritto che darebbe prova definitiva delle origini messinesi di William Shakespeare. Interverranno Bernardo Puleio e Mario Pintacuda.

A seguire, alle ore 21:00 presso lo Spazio Monsù si terrà la presentazione del libro “L’armaru” di Mariacristina Di Giuseppe. L’evento sarà moderato da Edoardo De Angelis mentre Laura Mollica e Giuseppe Greco eseguiranno dal vivo alcuni dei brani presenti nel testo (riproducibile tramite QR Code). Il libro rappresenta l’adattamento dello spettacolo teatrale “L’armaru”, che altro non è che l’armadio della nonna, testimone e custode del passato e del presente, ricovero di ricordi, sentimenti e pulsioni. --- Domenica 9 giugno alle ore 12:30 presso il Palco del Sole sarà presentato il libro “A furmicalora” di Mariuccia Noto, che dialogherà con Giovanni Ruffino, presidente del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, sull’ampio uso del dialetto all’interno del romanzo. Il testo racconta la storia di Marietta, vittima del patriarcato, in una Sicilia rurale del primo Novecento, in cui la sua storia si intreccia con le tante diverse microstorie di una umanità dolente. Sempre alle ore 12:30 presso lo Spazio Dudi ci sarà la presentazione del libro per bambini “Peppino naso all’insù” di Cristina Cucinella e Evelin Costa, con illustrazioni di Valentina Di Mercurio. Il libro racconta la storia di Peppino Impastato, attivista e giornalista di Cinisi ucciso dalla mafia nel 1978 per essersi ribellato al sistema mafioso e aver denunciato i suoi stessi familiari. Nel pomeriggio, alle ore 18:00 presso lo Spazio Dudi si terrà la presentazione del libro per bambini “I tanti perché della città di Palermo. Guida pratica per ragazzi tra storia e leggende” scritto da Daniela Lo Secco. Totò l’Aquilotto, l’anziano Genio di Palermo e la saggia Santa Rosalia sono le guide turistiche che accompagneranno i ragazzi in un viaggio tra i quartieri, i mercati, il cibo e la storia della città, svelando i misteri più curiosi di Palermo. Seguirà, alle ore 18:30 presso il Palco Tenute Orestiadi, la presentazione del libro “L’armata del diavolo” di Calogero Ferrara e Francesco Petruzzella.Già autori di “Dopo La mafia che canta” (Zolfo Editore 2022), i due firmano un denso testo sugli omicidi di mafia, che dà corpo e forma all’orrore per non spegnere la fiamma dell’indignazione. Alla presentazione con gli autori interverrà Elvira Terranova. Per concludere, domenica 09 giugno alle ore 19:30 presso il Palco del Sole si terrà la presentazione del libro “Venivamo da un sogno” di Maria Teresa Coraci. L’autrice rievoca le vite di dieci donne che attraverso la loro voce raccontano le loro storie di autodeterminazione, dall’antichità fino ai nostri giorni. Interviene con l’autrice Mariella Pagliaro. Letture di Elena Pistillo e Chiara Stassi In allegato schede libri e foto autori. Il programma completo di Una marina di libri è consultabile su www.unamarinadilibri.it