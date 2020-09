Su Nature Astronomy uno studio "firmato" Università di Palermo

Un articolo su uno studio condotto nell’ambito dell’astrofisica sui “nanobrillamenti” (piccolissimo brillamento che si verifica nella corona solare, l'atmosfera più esterna del Sole ndr) a cui partecipa Fabio Reale, ordinario del dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segrè” dell’Università di Palermo, è stato pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.

Lo studio mostra le prove, a lungo cercate, della presenza di piccole esplosioni di origine magnetica sul Sole, dette “nanobrillamenti" perché miliardi di volte meno energetici dei grandi brillamenti solari, e tuttavia molto più numerosi e rapidi, tanto da poter essere responsabili del misterioso riscaldamento a milioni di gradi della corona solare. I nanobrillamenti, già proposti negli anni ’80 dal fisico solare E. N. Parker, non si possono ad oggi osservare direttamente. La loro presenza è provata da piccoli getti, rilevati in questo studio, che sono previsti dalla teoria, e confermate da simulazioni magnetoidrodinamiche dettagliate, come prodotto diretto della cosiddetta "riconnessione magnetica", che avviene quando il campo magnetico, sottoposto a grande stress, si ricompone, liberando energia esplosivamente. Questi getti sono stati rilevati in osservazioni del bordo solare da telescopi e spettrometri su due missioni spaziali in particolare, Solar Dynamics Observatory e Interface Region Imaging Spectrograph. Questo studio consolida le conoscenze sul riscaldamento della corona solare e getta nuova luce sui meccanismi di interazione tra il gas ionizzato e il campo magnetico.

Lo studio è frutto della collaborazione tra ricercatori della Northumbria University (UK), Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (USA), University of St. Andrews (UK), Università di Palermo e INAF-Osservatorio Astronomico di Palermo. Il contributo italiano ha riguardato in particolare il supporto alla messa a punto delle simulazioni magnetoidrodinamiche tramite un modello numerico molto avanzato, su cui il gruppo ha decenni di esperienza.