Giochi e luci alla Noce: in piazzetta Agostino Cardovino un pomeriggio di festa per i bambini

Organizzata dai genitori Rossella e Gaspare per ricordare il 17enne investito e ucciso la notte del 21 giugno dello scorso anno in viale Regione. A far divertire i piccoli ci hanno pensato Mago Max e l'animazione Peter Pan. Accesso un albero di Natale