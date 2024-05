Coltivare alberi e piante, ma a distanza: nasce in Sicilia il portale per diventare contadini digitali

Fare il contadino non è mai stato così semplice. E' l'idea di una palermitana e di una toscana che hanno lanciato in Sicilia la piattaforma digitale che permette di "adottare" piante e colture tipiche della tradizione rurale: si chiama BeGreentelligent la realtà gestita da due donne con differenti accenti ed esperienze. Al timone, infatti, Roberta Sibani, palermitana classe '83, e Alessandra Cardullo, toscana che oramai i 40 li ha superati da un po’. "Uniamo l’amore per la campagna, per il cibo, un accento siciliano a uno toscano per fare un potpourri di idee e conoscenze che vanno a celebrare tre elementi distintivi del made in Italy: vino, olio e grano" hanno detto.

L’obiettivo di BeGreentelligent è quello di coinvolgere gli amanti della natura per far capire cosa accade realmente in campagna, offrendo la possibilità di vivere le coltivazioni a distanza. E dunque soffrire simbolicamente insieme al contadino se fa troppo freddo o gioire con lui se l’annata sarà buona. Il consumatore diventa un vero e proprio contadino digitale che potrà seguire le proprie coltivazioni, filari, olivi o porzioni di campo di grano, attraverso foto e video e al momento giusto ricevere a casa quello che ha contribuito a produrre e che sicuramente consumerà con più consapevolezza e con più gusto.

Il progetto, al momento, si svolge grazie alla collaborazione con aziende agricole che si prendono cura delle coltivazioni "adottate". Gli utenti potranno inoltre passare dallo schermo alla realtà attraverso le esperienze in mezzo alla natura. Potranno godere ad esempio di un picnic in vigna, una passeggiata tra gli olivi con degustazione di olio durante la bella stagione. Un progetto che ha un animo green e per questo una quota derivante dalle adozioni viene investita in progetti certificati per compensare la Co2, permettendo a BeGreentelligent e a tutti i suoi utenti di avere un impatto zero sul pianeta.