Musicultura 2023, ai palermitani Santamarea i premi miglior testo e miglior progetto discografico

Si terrà stasera all'Arena Sferisterio di Macerata la finalissima dell'edizione numero 34 di Musicultura. Ma la band palermitana dei Santamarea si è già messa in evidenza sul palco marchigiano, aggiundicandosi i premi per il miglior progetto discografico e per il miglior testo del brano omonimo portato in gara (ASCOLTA QUI).

"Penso che ieri abbiamo vissuto tutte le emozioni dello spettro emotivo umano. Questa sera ci sarà la finalissima e noi restiamo concentrati, ma nel frattempo ringraziamo tutt? per il supporto e le belle energie che ci state mandando", scrivono i Santamarea su Facebook.

Chi sono i Santamarea

Il gruppo dei Santamarea è compostao da Francesco Gelardi alla chitarra, Michele Gelardi alla batteria e alle percussioni, Noemi Orlando al basso e Stefano Gelardi voce. I Santamarea hanno conquistato anche il premio del pubblico la Targa Banca Macerata per la migliore esibizione durante le audizioni live del Festival.

La finale di Musicultura 2023

“L’atmosfera che si respira qui al Festival è incredibile, c’è musica in ogni angolo della città, l’importante palcoscenico di Musicultura è una vera e propria celebrazione dell’arte della musica e della canzone - dice Carolina Di Domenico, che conduce il viaggio alla scoperta delle nuove tendenze della musica popolare e d’autore italiane con Flavio Insinna, entrambi per la prima volta a Musicultura, uno spettacolo che dalle ore 21 potrà essere seguito in diretta su Rai Radio 1, con le voci di John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Il palcoscenico di Musicultura ha ospitato nella serata di apertura di ieri esibizioni di Fabio Concato, Santi Francesi, già vincitori assoluti di Musicultura nel 2021 come The Jab con il brano 'Giovani favolosi', Paola Turci, Rachele Andrioli & Coro a Coro e dell’attrice Chiara Francini. Tra gli ospiti della finale di stasera Mogol, Gianmarco Carroccia, Dardust ed Ermal Meta, che per l’occasione dedicherà un omaggio a Franco Califano. Sono attesi alla finale altri artisti a sorpresa.

Tutti i vincitori di Musicultura

Questi i nomi degli otto vincitori di Musicultura con accanto i titoli dei rispettivi brani e le città di origine in gara nella finalissima della due giorni maceratese: AMarti, Pietra (Ferrara); Ilaria Argiolas, Vorrei guaritte io (Roma); cecilia, Lacrime di piombo da tenere con le mani (Pisa); Lamante, L’ultimo piano (Schio, VI); Simone Matteuzzi, Ipersensibile (Milano); Santamarea, Santamarea (Palermo); Cristiana Verardo, Ho finito le canzoni (Lecce); Zic, Futuro stupendo (Firenze).

Tutti autori dei brani che interpretano, gli artisti accedono alle serate finali del concorso al termine di una lunga selezione che ha coinvolto 1.126 artisti e 2.252 canzoni. Dopo una prima fase di ascolto e scrematura, accurate audizioni dal vivo hanno consentito a Musicultura di individuare una rosa di sedici finalisti.

Gli otto vincitori sono stati designati dal Comitato Artistico di Garanzia, di cui i primi firmatari nel 1990 sono stati Fabrizio De Andre e Giorgio Caproni, e in questa edizione è composto da Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Boosta, Fabrizio Bosso, Angelo Branduardi Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Cristina Donà Giorgia, Irene Grandi La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni e Sandro Veronesi.