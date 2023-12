Musica sul tram, sulla Linea 2 un concerto inedito per i passeggeri con "Il pifferaio magico"

Proseguono le iniziative dedicata al Natale dell’associazione Siciliana Amici della Musica fuori dalla sua sede naturale, il Politeama Garibaldi, per potare la musica in luoghi e zone della città differenti per andare incontro a un pubblico nuovo o che non può raggiungere le sale da concerto.

Oggi perde il via il ciclo di attività musicali che rientra nel calendario delle manifestazioni natalizie del Comune di Palermo “Palermo stella mia”. Accogliendo l’invito dell’amministrazione di portare il clima di festa in tutte le zone della città, gli Amici della Musica hanno ideato “Il pifferaio magico”, realizzato in collaborazione con Amat: sulla Linea 2 del tram che attraversa la V Circoscrizione si alterneranno il flauto di Federico La Rosa, il clarinetto di Giuseppe Geraci e il sassofono di Ignazio Moscato per portare le note del Natale in giro per la città dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 nei giorni del 22 e del 23 dicembre e poi dal 27 al 30 dicembre.

Uno degli appuntamenti più simbolici della stagione degli Amici della Musica sarà all’Hospice dell’Arnas Ospedale Civico di Palermo - diretto da dottor Damiano Pepe - all’interno del progetto dal titolo La Musica Migliora la Vita: sempre oggi alle 17 agli ospiti della struttura sarà dedicato il concerto America! del Trio Quirós - formato dal soprano Francesca Adamo Sollima, dal mandolinista Mauro Schembri e dal fisarmonicista Fernando Mangifesta - per portare loro qualche attimo di spensieratezza e di pace. Nel programma, oltre ai brani intramontabili come “Maria” e “America!” di Leonard Bernstein tratti da West Side Story, “Summertime” e “I got Rhythm” di Gershwin, si alterneranno alle musiche di Piazzolla come “Milonga de l’Annunciacion” anche canzoni natalizie come Adeste Fideles e Jingle Bell Rock.