Musica, ecco il nuovo singolo del palermitano Giunta: esce "Notti che"

Si chiama "Notti che" il nuovo singolo estratto dall’Ep del palermitano Giunta, in uscita nel 2021. Classe 1997, Giunta cresce a Palermo dove realizza le sue prime acerbe produzioni. A 18 anni si trasferisce a Milano, la città segna un cambiamento importante per la costruzione di Giunta artista. Nel 2019, inizia la sua collaborazione con la casa di produzione meneghina Ohrwurm e nella primavera dello stesso anno cominciano a lavorare alla realizzazione di alcune demo, prima fra tutte quella di "Lasagne".

Giunta è un ricercatore, un curioso, ascolta e osserva di tutto. Attualmente è completamente indipendente. Dice di sé: "Credo sia indie chi è indipendente nell’autoprodursi. Io lo sono, quindi, a questo punto, direi di sì. Preferisco, però, non appartenere a nessuna categoria, aspettatevi cose diverse fra loro. Ricordatevi che mi piacciono le cose fatte per bene, niente cose a caso. Non preoccupatevi, troverete il fil rouge".

"Notti che" è nata in collaborazione col duo palermitano "prod by MAC", composto da Giuliano Mormino e Alessandro Caruso: produttori, ingegneri del suono e disk jokeys che lavorano insieme dal 2014. Nel 2021 decidono di fondare il progetto "prod by MAC", una nuova figura artistica che raccoglierà tutte le esperienze e gli studi maturati durante gli anni sotto un unico sound contraddistinto dal tag "Oh my God it’s prod by MAC", presente per l’appunto anche in “Notti che”.



"Notti che" rappresentra l'amore e l'odio nei confronti delle notti insonni: "In una notte come questa non si può far altro che pensare, dannarsi, stare male, bene, scrivere testi, comporre musica e poi ballarla, non importa quale sia il dancefloor, tu balla".

