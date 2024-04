Il violinista e cantante​ Salvatore Petrotto presenta su tutte le piattaforme internazionali​ il nuovo singolo "Ilusiones"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il violinista e cantante​ Salvatore Petrotto presenta ufficialmente giorno 19 Aprile 2024 su tutte le piattaforme internazionali​ il nuovo singolo "Ilusiones", con musica dello stesso e testo di Serena Visconti. Il brano sarà disponibile in anteprima gratuita attraverso il codice QR e sarà accompagnato dal video Premiere​ "Mirage", registrato live con la BachStringOrchestra diretta dal M. Michele La Cagnina, con la partecipazione​ della danzatrice orientale Claudia Piraino, conosciuta come FARIDA. "Ilusiones" e "Mirage" rappresentano la forza nel superare ogni ostacolo nella vita quotidiana, creando un connubio di emozioni e sensazioni che raggiungono direttamente l'anima di chi le ascolta. I brani affrontano tematiche profonde e significative, mettendo in luce la potenza della musica nel comunicare e trasmettere emozioni. La voce e il violino di Petrotto catturano l'essenza dell'amore attraverso melodie coinvolgenti e ricche di sfumature, mentre le parole di Serena Visconti descrivono in modo poetico e intenso l'intensità di questo sentimento. Le illusioni e i sogni possono trasformarsi in realtà, creando un'atmosfera suggestiva e misteriosa. Questi brani accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio emozionale che lascerà un segno profondo nel loro cuore