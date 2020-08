Musica, è online "Presidente": nuovo singolo con video dei Primo Elemento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

C’è il benestare dell’imprenditore e mecenate Antonio Presti dietro “Presidente”, il nuovo video del progetto musicale siciliano Primo elemento, con Emanuele Luvito, che ha anche scritto il brano. Il video è stato girato da Marco Fato Maiorana tra Castel Di Tusa, Motta D’Affermo e Castel Di Lucio, nell’area della Fiumara d’arte. Il brano, scritto e musicato nei giorni del lockdown, è una denuncia contro il riscaldamento globale. "Dalle notizie di cronaca – dicono gli artisti che hanno lavorato al brano – sappiamo che i ghiacciai si stanno sciogliendo. Da qui la canzone che recita: 'Dove c’era il ghiaccio oggi si potrà nuotare'. Comunque questa notizia sembra interessare molto meno di quelle sulla politica. Questo accade perché 'la natura non è certo un presidente", come dice sempre la canzone. “Presidente” è stata registrata e mixata nei supernova102studios, e prodotta da Francesco Criscione per i Primo Elemento con la collaborazione di Dorotea Pace.