E' online "Canta sta canzone" di Stefano Patricola in collaborazione con Daniele Marino e Freddie Sperone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Canta sta canzone" è il titolo del nuovo singolo di Stefano Patricola in collaborazione con Daniele Marino e Freddie Sperone. Come sempre il Menagement è stato curato da Giuseppe Chiovaro in arte Dr.Psycho Night , già noto grazie al pezzo "Formula 1" di Sciacato feat Zoro Don e Freddie Sperone. Singolo di cui abbiamo già parlato qualche articolo fa . Il Pezzo ,come si intuisce dal titolo parla della voglia di rivalsa , di lasciarsi tutto alle spalle e dedicarsi totalmente alla musica mettendoci il cuore. La direzione Artistica è stata guidata appunto da Stefano patricola e come il menagement da Dr. Psycho nitgh. I due per questo singolo, hanno pensato di fare un mix tra neomelodico e rap ,il risulato?? Un singolo fresco ,serio e nello stesso tempo ballabile portando nella scena Palermitana un suono innovativo. Al momento non vi resta che ascoltare "Canta sta canzone" e seguirli per rimanere aggiornati sulle prossime news....