La musica "sposa" i video come nelle serie tv: il nuovo progetto del palermitano Cenek

Per ogni progetto musicale un videoclip numerato e legato al successivo, come una produzione di Netflix. E' "Cenek - La Serie", il progetto audio-cinematografico dell’artista palermitano Cenek.

Cenek, all'anagrafe Vincenzo Prestigiacomo, è un rapper classe ‘99. Da piccolo si avvicina al rap old school grazie alla famiglia, appassionata di musica hip-hop, e dopo alcuni anni decide di iniziare a scrivere per hobby le prime rime. Nel 2020 inizia la collaborazione con il duo Mormix & Clark e rilascia il suo primo singolo “Lejos De Aquì” ad agosto. Quasi contemporaneamente all’uscita del singolo nasce l’idea della serie che viene sviluppata, concretizzata e prodotta nei mesi a seguire fino all’uscita del primo episodio il 31 gennaio 2021. Il suo marchio di fabbrica è l'unione della sua cultura musicale legata alle origini del rap alle nuove tendenze urban-pop.

"Dopo la pubblicazione del mio primo brano ad agosto - racconta Cenek - ho subito avvertito la necessità di distinguermi dalla massa. Non volevo essere l’ennesimo personaggio, l’ennesimo clone costruito come una macchina da hype, con i testi copia e incolla dalla top 50 Spotify Italia, i videoclip con la gang d’occasione, abiti firmati, macchine e collane lussuose. Per poter realizzare tutto ciò ho capito che erano necessari un’idea più grande, un progetto più grande, un team più grande, e così è stato. Vi porterò direttamente nel mio piccolo mondo, raccontandovi una lunga storia che, tra ricordi reali, finzione scenica e un pizzico di fantasia, spero vi lascerà impresso il mio modo di fare arte d’ora in avanti".

La produzione della serie è a cura di MAC LAB Studio con un progetto grafico di Lenz Coder.



Nel primo episodio, intitolato "Destino", Cenek affronta la dicotomia tra strada e sorte beffarda, tentando di fuggire da una delle due si rimane comunque traditi, distrutti. Un brano prettamente autobiografico che vede un giovane Cenek mettersi a nudo davanti alle difficoltà che il suo quartiere gli pone davanti. Le origini, la famiglia, la rabbia, la voglia di riscatto, la resilienza, il sacrificio e la strada sono i temi principalmente toccati dal singolo tra punchilines, rime incalzanti e un ritornello malinconico ma accattivante. Gli autori sono Vincenzo Prestigiacomo, Alessandro Caruso e Giuliano Mormino. Compositori Mormix & Clark, Picastro, Rec. Mix & Mastering: MAC LAB Studio. Altri Musicisti: Giuseppe Castrovinci, Marco Vaccaro.

