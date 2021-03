Il museo Salinas raccontato in podcasting, Samonà: "Capitalizziamo l'esperienza dell'ultimo anno"

E' l'unico del Meridione a partecipare al progetto dell’Icom–Italia International Council of Museum "Tracciamo la rotta!". L'assessore ai Beni culturali della Regione: "Iniziativa importante perché si comincia a far luce e ordine sugli interventi pionieristici che hanno interessato i musei di tutto il mondo"

Il museo archeologico Antonio Salinas, unico per l’Italia meridionale, partecipa al progetto "Tracciamo la rotta!”, un’iniziativa dell’Icom–Italia International Council of Museum, rivolto ai musei italiani. Realizzato dall’Icom in collaborazione con Centro studi Archeostorie, è un progetto di ricerca che vuole stimolare musei e professionisti della cultura a raccontarsi e condividere l’esperienza della pandemia facendo luce sugli aspetti positivi e negativi dell’esperienza vissuta, per una riflessione sulle visioni di futuro che un’analisi del vissuto può e deve far emergere.

"Durante questo anno di pandemia molto è stato sperimentato – dice l’assessore dei Bei culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – per continuare a offrire presenza e servizi con modalità spesso totalmente sconosciute. La pandemia ha fatto da eccezionale acceleratore per un cambio di passo nella gestione dei musei e dei luoghi della cultura, mettendo in evidenza tutte le criticità esistenti. L’iniziativa dell’Icom è importante perché, attraverso questo progetto, comincia a far luce e ordine sugli interventi pionieristici che hanno interessato i musei di tutto il mondo. Oggi quasi in tutta Italia i musei tornano ad accogliere i visitatori, ma il rischio che si corre – secondo Samonà – è quello di immergersi nelle pressanti attività quotidiane, senza capitalizzare l’esperienza di questo ultimo anno”.

"Icom Sicilia vede nella partecipazione del Salinas al progetto 'Tracciamo la rotta!' un'opportunità di condivisione con la comunità museale nazionale sugli effetti e le conseguenze che la pandemia farà emergere nella vita dei musei. Il podcast consente un approccio nuovo e più diretto per raccontare le proprie esperienze e individuare nuove sfide. Sono certo – aggiunge Francesco Mannino coordinatore regionale per la Sicilia della Icom - che altri musei siciliani vorranno aderire al progetto e mettersi in gioco su questi temi destinati a cambiare profondamente il nostro futuro”.

Il progetto, che sfrutterà la nuova modalità di diffusione del podcasting, consiste nella condivisione delle esperienze, per l’identificazione di nuove rotte da tracciare insieme per il futuro dei Musei, in termini di strumenti, approcci, innovazione e,in generale, di un necessario cambio di paradigma.

"Tracciamo la rotta!” utilizza la modalità della narrazione orale richiesta a strutture come il Muse – Museo delle Scienze di Trento, il museo archeologico A. Salinas di Palermo, la Triennale Milano, la casa-museo Boschi Di Stefano di Milano, ma anche a soggetti che si occupano di cultura digitale, come Meet – Digital Cultural Centre, l’agenzia stampa di settore, AgCult, liberi professionisti e realtà di promozione culturale come BAM! Strategie culturali. Ciascuno dei soggetti coinvolti, istituzioni culturali, professionisti e, in generale, ciascun soggetto preposto alla promozione del patrimonio culturale italiano, è invitato a contribuire con un mini-podcast attraverso il quale raccontare la propria esperienza in relazione a tre specifici ambiti: l’organizzazione interna, il dialogo con il pubblico e la propria missione. Il mini-podcast dovrà avere un titolo ed essere affiancato da un breve testo analitico.

"Per il Museo Salinas, unico museo 'pioniere' dell’Italia meridionale, è un’ opportunità significativa per confrontarsi con la comunità museale nazionale e per dare senso e prospettiva all’esperienza che, anche a porte chiuse, il museo ha vissuto attuando strategie comunicative giocate sulla connessione tra opere ed esperienza museale in ambito digitale. Un’occasione – dice la direttrice del Museo Salinas, Caterina Greco - che offre a tutti noi la possibilità di realizzare un confronto ragionato su noi stessi e di imparare dagli altri mettendo a frutto un’esperienza collettiva straordinaria, in maniera programmatica e strategica, ma anche empatica, sostenendo così anche il superamento sano di un trauma condiviso”.