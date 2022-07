Museo del Palermo chiuso per lavori, la delusione dei siciliani in vacanza in città

Spinti dall'entusiasmo per la promozione in Serie B, in occasione del loro consueto ritorno estivo in Sicilia, avevano programmato una visita al Palermo Museum. Ma, in piena stagione turistica, hanno trovato chiuso lo spazio che custodisce oltre un secolo di storia rosanero. Dapprima non hanno potuto acquistare i biglietti su Vivaticket, successivamente hanno inviato una mail all'indirizzo del museo per chiedere spiegazioni ma non hanno ricevuto risposta.

La delusione di due palermitani

Tornati in Germania e in Francia, due palermitani che lavorano all'estero, hanno manifestato tutta la loro delusione a PalermoToday. "Non sono mai stato al museo del Palermo e, approfittando, delle mie vacanze volevo passare una giornata lì, portando anche mio figlio di 10 anni che quest'anno si è appassionato, finalmente, a Brunori e compagni. Ma è stato impossibile effettuare la visita", scrive un tifoso rosanero che vive nei dintorni di Parigi. "Un peccato non poter andare al museo nei giorni in cui Palermo si riempie di turisti", aggiunge l'altro supporter che abita nella zona di Colonia.

Il Museum durante la trattativa col City Group

Lo stesso museo è stato uno dei luoghi cruciali della trattativa che ha portato alla cessione del Palermo agli emiratini del City Group. Nei giorni in cui si discuteva il passaggio di proprietà, tutti gli emissari di Mansour, con in testa Brian Marwood, hanno ammirato maglie, cimeli e collezioni custodite nella galleria che si trova all'interno dello stadio Barbera.

Il Palermo: "Lavori di rinnovo nella sala virtuale"

Dal club fanno sapere che "il museo non è stato aperto in questi giorni a causa di alcuni interventi di rinnovo della sala virtuale e delle rotazione delle maglie esposte". Secondo quanto spiegano dalla società "le maestranze stanno lavorando agli spogliatoi e approfittando di queste opere sono in corso dei ritocchi anche nello spazio espositivo". E garantiscono che "dalla prossima settimana sarà di nuovo disponibile la possibilità di acquistare i biglietti su VivaTicket per le visite".

I numeri del Palermo Museum

Inaugurato "virtualmente", a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid, l'1 novembre 2020, nel giorno del centoventesimo anniversario della fondazione, dalla sua apertura al pubblico, avvenuta poi a luglio 2021, aggiungono dal club di viale del Fante, "il Palermo Museum accoglie ogni mese oltre 130 persone, con attenzione particolare alle visite di ragazzi e associazioni del territorio". In più "proprio all'inizio del mese il Museum ha accolto per una visita speciale in lingua inglese una delegazione di bambini e ragazzi palestinesi rifugiati a Palermo (nella foto sotto): solo un esempio di come anche attraverso la squadra della città si può garantire il processo di integrazione culturale tra le persone".