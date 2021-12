Pubblicata la guida del museo di Casa Professa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il museo di Casa Professa a Palermo, ovvero un gioiello pieno di gioielli all’interno del capoluogo siciliano. Le sale, le caratteristiche e le opere dello spazio all’interno della Chiesa del Gesù, in piazza Casa Professa a Palermo, nel quartiere Ballarò, sono raccontate nelle oltre trenta pagine che compongono “Il museo del complesso del Gesù a Casa Professa”, il libro-guida scritto da Conny Catalano e Giusy Pellegrino, da oggi disponibile per i visitatori. Un compendio, con tanto di immagini, delle opere interne, per affrontare lo spazio museale con una infarinatura di conoscenza e per capire meglio le opere che si andranno a vedere.

Dai palliotti, alle croci, passando per i quadri, le reliquie e gli oratori, si potranno così conoscere le opere artistiche del museo della chiesa del Gesù, che in maggioranza rientrano nel patrimonio del Fondo di edifici di culto amministrato dalla Direzione centrale del fondo di Edifici di culto del ministero degli Interni. Il patrimonio storico artistico del Museo di Casa Professa è costituito da opere di pittura, scultura e arte decorativa proveniente dalla Chiesa del Gesù e dalla Casa annessa, da vari collegi siciliani della Compagnia del Gesù, ma anche da donazioni private. Attraverso queste importanti opere d'arte è possibile ricucire la storia stessa dell'Ordine dei Gesuiti, la sua complessa cultura intrisa di profondi riferimenti simbolici, ma anche la storia stessa di Palermo e della sua identità religiosa La Chiesa del Gesù e il museo di Casa professa sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 16,30.