Il primo murale dello Sperone si fa ancora più bello, illuminazione e panchina vicino a "Sangu e Latti"

Luce sul primo murale realizzato allo Sperone. Sarà inaugurata domani alle 18 l'illuminazione di "Sangu e Latti", opera che si trova in largo Cammareri Scurto 3, all'angolo tra via Sperone e via XXVII Maggio. Nello spazio vicino al dipinto inoltre sarà piazzata una panchina.

Continua così l’impegno dell’associazione L’Arte di Crescere nel quartiere. Lo slogan dell’iniziativa “Accendiamo un faro allo Sperone!” è un invito a tenere alta l’attenzione sul tema dell’allattamento materno, sui diritti delle bambine e dei bambini, sulle mamme dello Sperone. Un faro acceso su uno dei quartieri più fragili della città, che ha bisogno di cura e attenzione.

L’iniziativa di illuminazione e apposizione di una panchina fa seguito alla realizzazione del murale avvenuta nel 2019, con la commissione da parte dell’associazione, all’artista Igor Scalisi Palminteri; e con il coinvolgimento dell'istituto comprensivo Sperone-Pertini, diretto da Antonella Di Bartolo, con cui negli anni L’Arte di Crescere ha avviato un progetto di promozione sul tema dell’allattamento, realizzando dei laboratori che hanno coinvolto la comunità scolastica e le mamme del quartiere. Rispetto all’impegno dell’Arte di Crescere nel quartiere palermitano, l’associazione fa parte dell’Alleanza Creativa Sperone167, che nel quartiere ha realizzato diversi interventi artistici; e opera all’interno del progetto sul contrasto alle dipendenze e al crack "Fuori dal giro" promosso dal Comune.

L’idea di illuminare l’opera “Sangu e Latti” e apporre una panchina nasce pochi mesi fa dopo gli eventi in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento, e della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. “Sangu e Latti”, inoltre, è la prima opera d’arte urbana realizzata nel quartiere palermitano dello Sperone. Sono dieci, oggi, i murales che caratterizzano il grande parco d’arte urbana della città.

All’iniziativa di domani parteciperanno: la comunità scolastica dell'Ic Sperone-Pertini, il Comune, la Regione e Amg Energia. Ospite della manifestazione: il progetto “Educare al gusto della Sana Vita”, con le specialità di Mastro Focaccina e Aromatiche Madonie.