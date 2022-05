Sguardo serio e una ventiquattrore in mano: TvBoy omaggia Paolo Borsellino

"Per sentire il fresco profumo di libertà". E' questo il messaggio che Paolo Borsellino, sguardo serio e una ventiquattrore in mano, lancia ai palermitani da via Lungarini, nella zona di corso Vittorio. Il murale firmato da TvBoy, che arriva dopo quello dedicato a Giovanni Falcone in via Serradifalco, raffigura il giudice ucciso dalla mafia il 19 luglio del '92 nella strage di via D'Amelio e di cui quest'anno ricorre il trentennale.

L'opera firmata da TvBoy, street artist palermitano di fama internazionale, è stata ultimata nei giorni scorsi. A margine di questo intervento anche un'opera di ritocco sui murales già noti in città: quello che raffigura Santa Rosalia e quello su Giovanni Falcone.

Salvatore Benintende, in arte TvBoy, non è nuovo a queste incursioni artistiche che hanno come soggetto i protagonisti di avvenimenti legati alla cronaca e alla storia. Papa Francesco e Francesco Totti, Pep Guardiola o Josè Mourinho, Donald Trump e Berlusconi, Erich Honecker e Leonid Brezhnev, Carola Rackete e Virginia Raggi, Leonardo da Vinci e la Monna Lisa, sono stati i soggetti delle sue apprezzate opere stradali.

L'installazione che lo ha reso famoso (poi rimossa poco dopo l'affissione nel marzo dello scorso anno in piazza del Collegio Capranica, a pochi passi da Montecitorio e palazzo Chigi) è stato il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che suggellava l'accordo politico tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione del governo gialloverde.