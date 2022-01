Le opere di street art del 2021 più popolari al mondo, c'è il ritratto di Falcone in via Duca della Verdura

Il murale di Andrea Buglisi realizzato in onore di Falcone in via Duca della Verdura entra nella top cento delle opere del 2021 più popolari al mondo. A realizzare la classifica è Street Art Cities, piattaforma internazionale che promuove l'arte urbana a livello planetario. Come? Ogni mese seleziona i migliori lavori e attraverso una serie di sondaggi su Instagram il suo pubblico sceglie i preferiti. Il ritratto del giudice che veglia sull'aula bunker, del carcere Ucciardone, otto mesi fa aveva già sbaragliato la concorrenza conquistando il titolo di opera più votata a maggio. Ora il lavoro - che è parte del dittico "La porta dei giganti" composto anche dal ritratto del giudice Paolo Borsellino, realizzato in via Sampolo, e parte del progetto “Spazi Capaci/Comunità Capaci” curato da Alessandro De Lisi, per la Fondazione Falcone - concorre insieme ad altre 99 al titolo di opera in assoluto più popolare dell'anno appena concluso. Buglisi gareggia anche con “Charitas”, murale realizzato a Nicosia.

"Sono molto contento - dichiara l'artista a PalermoToday - di questo risultato. Loro sono veramente potenti, hanno un database pazzesco composto da 39 mila opere di street art nel mondo, hanno dei cacciatori nelle varie città che fotografano e documentano e quindi è veramente un orgoglio per me essere inserito, da un osservatorio così attento e autorevole, nei migliori cento muri". Per votare le opere di Buglisi c'è tempo fino al 6 febbraio (qui il link per farlo). Potenzialmente si posso scegliere entrambe. "Sceglierne una sola sarebbe difficilissimo per me - continua Buglisi - come rispondere alla domanda "Vuoi bene più a mamma o papà? Io non sono un artista istintivo, ho un input guardando il muro ma a questo segue sempre un serio lavoro di progettazione. L'opera deve convincere prima di tutto me quindi - spiega - se arrivo a dipingerla vuol dire che la rivendico da tutti i punti di vista".

Anche se non sono previsti premi, vincere la competizione sarebbe importante per una soddisfazione personale ma non solo. L'appello di Buglisi: "Supportate l'arte palermitana nel mondo. E' un modo per far parlare positivamente della nostra città, cosa che a livello mediatico difficilmente avviene, soprattutto nel mondo".