Street art, il murale del palermitano Buglisi a Cefalù tra le migliori 100 opere del mondo nel 2022

Il dittico "Controcorrente", murale realizzato dal palermitano Andrea Buglisi nel quartiere dello Spinito per l’Earth Day Cefalù, è fra le 100 opere più belle e significative del 2022 votate dalla community di Street Art Cities. L’opera è stata commissionata all’artista dall’amministrazione comunale nell’ambito della manifestazione che si occupa di tematiche ambientali con mostre, passeggiate e attività di sensibilizzazione per adulti e bambini.

Così l’artista racconta la sua opera, che è possibile osservare all’interno del quartiere Spinito, di via Vincenzo Cirincione, 2. "Un paesaggio sottomarino fantastico, una Atlantide in salsa sicula reinventata attraverso il mio linguaggio artistico personale. Il mare, linfa vitale di questo territorio, da dove non si vede. Troviamo un banco di pesci azzurri, (sardine tipiche del territorio), figure umane (residenti e turisti), coralli e piante marine di diverse forme e colori e persino un dirigibile. Ogni cosa sembra convivere in maniera pacifica e serena con le altre. Le cromie nei toni pastello, sono tenui e calibrate con il contesto del quartiere di case popolari dello Spinito. Alcuni elementi sembrano passare lentamente da una parete all’altra creando una composizione dinamica. Una sola sardina che fa da 'chaise longue' ad un giovane vestito con abiti contemporanei, viaggia nella direzione opposta. Essa rappresenta l’arte e la capacità che ha di tracciare nuovi territori linguistici, ma allude anche ad una amministrazione lungimirante che prima di molte altre, si è impegnata concretamente nell’affrontare temi legati all’ecosostenibilità ambientale".